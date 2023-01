Mireasa sezon 7, 26 ianuarie 2023. Deși a declarat că îl place pe Andrei, Irina mai vrea să cunoască și un alt băiat

Într-o discuție cu fetele, Irina le-a spus că vrea să-l cunoască și pe Alex. Tânăra râdea, așa că celelalte s-au gândit că glumește.

În emisia live din 26 ianuarie 2023, Irina a precizat că nu este vorba despre o glumă, ci că-și dorește să-l cunoască pe băiat. Încă de la începutul competiției, fata l-a criticat pe Alex și chiar i-a luat apărarea lui Andrei în conflictul cu acesta și Bogdan.

La Mireasa Capriciile Iubirii, ediția din 25 ianuarie 2023, a fost difuzat un material în care Irina spunea mai multe lucruri neplăcute despre Alex. Însă, când materialul s-a terminat, ea a menționat că și-a schimbat părerea despre el.

Deși a declarat că-i place pe Andrei, Irina mai vrea să cunoască și un alt băiat

Zilele trecute, Irina s-a supărat pe Andrei atunci când acesta a afirmat că i-ar plăcea de Andreea, dar vârsta este un impediment. La scurt timp, a declarat că vrea să-l descopere pe Alex.

”Am vorbit serios când am zis că vreau să-l cunosc pe Alex. Am râs pentru că am fost categorică în privința lui Alex”, a zis Irina. Alex a replicat că o să-i dea ocazia să îl cunoască, dar doar cât vrea el.

Dima consideră că Irina se joacă cu Andrei: ”Să nu-ți bați joc, e sufletist rău Andrei”. De cealaltă parte, Andrei a afirmat că așteaptă să vadă ce se întâmplă: ”Știu ce vrea Alex. M-am îndreptat spre Irina că am vrut eu. Fiecare să facă ce vrea. Un picuț sunt supărat. Știam că o să facă ceva ca să vadă cum...”

Irina a insistat că nu se joacă și că vrea să-l descopere pe Alex. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.