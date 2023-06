Mireasa sezon 7, 26 iunie 2023. Foștii concurenți au venit la petrecere. Ce au discutat Alex și Maria, după cele spune de băiat

Câțiva dintre foștii concurenți au venit la petrecerea din casa Mireasa sezon 7. Printre ei și Alex, cel care a spus mai multe lucruri neplăcute la adresa Mariei.

Zain, Roberto, Alex, Denisa, Giulia, Andreea, Ionuț au participat la petrecerea de sâmbătă. Cu această ocazie, concurenții s-au reunit.

”Mi-a fost dor de tine”, i-a zis Irina și l-a strâns tare pe Alex. ”Și mie. Frumoaso, astea sunt pentru tine”, i-a răspuns băiatul. Antonio a refuzat să răspundă la salutul lui Alex, iar cei doi s-au ignorat până la un punct.

Foștii concurenți au venit la petrecere. Ce au discutat Alex și Maria, după cele spune de băiat

Pe terasă, Alex și Maria au avut o discuție. Băiatul i-a cerut scuze fetei pentru cele spuse. Prezent era și Antonio.

”Nu am venit să vă cert. Videoclipul respectiv e de acum o lună. A fost o provocare, îmi cer scuze pentru ce am spus acolo. Când sunt pe live, nu mai țin cont cum vorbesc. Vreau să-mi cer scuze, nu e nimic înjositor. Nu am nimic cu nimeni”, a zis Alex.

Maria a acceptat scuzele și Antonio i-a zis lui Alex că nu i s-a părut frumos ce a zis. Maria l-a atenționat pe Alex că altfel ar fi fost lucrurile dacă erau cu toții afară.

