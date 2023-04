Mireasa sezon 7, 4 aprilie 2023. Ce i-a spus doamna Raisa lui Mihai, după noaptea la hotel cu Hatice

Mama lui Hatice a venit în casa Mireasa sezon 7 de ziua fiicei sale. ”Am văzut, mi-a plăcut de Mihai. Tu ai fost mai obraznică, el a fost băiat cuminte.”, a zis mama concurentei.

Ce i-a spus doamna Raisa lui Mihai, după noaptea la hotel

Aceasta a mustrat-o pentru cum a reacționat în timpul task-ului. Mama i-a zis că nu a supărat-o în 29 de ani cât a supărat-o în ultimele luni, cu atitudinea ei de la Mireasa.

Mai târziu, mama lui Hatice a mers la doamna Livia și i-a cerut iertare pentru comportamentul fetei sale față de Roberto.

”Foarte mult a greșit față de Antonio și mama lui. Complimente pentru că nu i-a răspuns cu aceeași metodă. Copiii care stau între ei să nu facă ca ea, să facă ca ei. Cică educația de 7 ani de acasă. Ce părinte vrea asta?”, a mai spus doamna Raisa.

Pentru Mihai a avut numai cuvinte de lauda. ”Îți mulțumesc că te-ai gândit la cuvintele pe care le-am spus. Mi-ai respectat fata”, i-a zis doamna Raisa și lui Mihai, dând de înțeles că a apreciat comportamentul lui din camera de hotel.

”Nu am mai promis nimic. Ultima dată când am promis am făcut-o și mai lată”, a zis Hatice în emisia live din 4 aprilie 2023.

