Mireasa sezon 7, 4 iulie 2023. Simona a răbufnit după ce a primit sugestii referitoare la atitudinea ei față de Andrei

În emisia live de Mireasa de pe 4 iulie 2023 au fost difuzate imagini cu o discuție purtată între Simona și Andrei, unde fata părea foarte revoltată.

Simona i-a reproșat lui Andrei că are un gest deranjant și anume mișcatul din picior. La Capricii, Simonei i s-a atras atenția că nu e în regulă să-și pună „bărbatul la colț”, comentariu care a supărat-o pe tânără.

Simona și-a exprimat nemulțumirile în fața lui Andrei, precizându-i logondicului că i se pare normal să-o ofere sfaturi.

S: Eu așa consider că e ok. Să-ți atrag atenția. Dacă nu e ok, aia e. Eu ți-am dat niște sfaturi când am fost doar noi doi.

Citește și: Mireasa sezon 7, 4 iulie 2023. Daiana a fost geloasă când a văzut imagini cu Dani la petrecerea burlacilor

Simona, deranjată de sugestiile primite în legătură cu atitudinea ei față de Andrei

A: Eu râdeam.

S: Nu râdeai. În fine… sunt obișnuită să mi se spună chestii de genul doar mie. Și alții chiar dacă jignesc… au făcut-o cu zâmbetul pe buze! Proastă eu că nu m-am născut actriță. Am și ieșiri bune și părți bune.

A: Ce om s-a născut perfect. Ești așa cum ești!

S: Lumea să zică ce vrea. Că îmi bat joc. Vreau doar să mă duc acasă să scap de toate răutățile de aici. Ăia care sunt la fel ca mine nu se mai căsătoresc. Ăia nu merită. Am revenit la caracterul meu de mahala.

În emisia live de Mireasa de pe 4 iulie 2023 Simona a precizat că se referea la Maria când a spus că cei care jignesc nu sunt taxați, însă prezentatoarea Simona Gherghe a specificat că fiecare concurent a fost taxat când a avut vreun derapaj.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Îl mai ții minte pe Cătălin de la Mireasa sezon 2? Cât s-a schimbat tânărul și cum arată iubita lui

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 17:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povești surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.