Mireasa sezon 7, 5 iulie 2023. Dani și Daiana au vorbit cu fanii emisiunii. Cum au reacționat când au primit mesaje

În emisia de Mireasa de pe 5 iulie 2023 au fost difuzate imagini din timpul sesiunii live a cuplului Dani-Daiana cu fanii emisiunii. Printre susținătorii lor, Dani și Daiana au avut de-a face și cu susținătorii cuplului Maria-Antonio. Cei doi lipsesc din emisia de azi pentru că sunt la fantasy date.

Dani și Daiana au interacționat live pe Facebook cu susținătorii. Tinerii au primit o mulțime de complimente și încurajări. Printre susținătorii DD s-au strecurat și susținătorii cuplului Antonio și Maria, iar Dani i-a sugerat logodnicei să sară peste comentariile legate de colegii lor de competiție.

Printre susținătorii lor, Dani și Daiana au avut de-a face și cu susținătorii altui cuplu. Cum au reacționat tinerii

Dani și Daiana au ținut să le mulțumească susținătorilor că au fost alături de ei încă de la începutul relației lor.

„Considerăm că am dat dovadă de o iubire adevărată pe care rar o întâlnești, mai ales la prima vedere. Am trăit totul la o intensitate maximă. Din motivele astea considerăm că noi ar trebui să câștigăm această competiție. Am fost reali Uneori am uitat și de camere și am zis și ce nu trebuia să zicem. Luptăm până la capăt să rezolvăm problemele dintre noi. Consider că merităm să fim câștigători în marea finală”, a spus Daiana în live.

După sesiunea live cu fanii Mireasa, Dani și Daiana cei doi au discutat despre mesajele din live care nu au fost adresate lor:

„Au mulți susținători Maria și Antonio”, a spus Daiana.

„Măcar ne căsătorim. Ne-am găsit unul pe altul”, a spus Dani.

„Ne așteptam să primim un sfat, ceva despre noi. Din 30 de minute 19 au fost despre Maria și Antonio”, a spus Dani în emisia live de Mireasa de pe 5 iulie 2023.

Maria și Antonio au lipsit în ediția de azi, pentru că sunt la fantasy date.

