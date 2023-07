Mireasa, sezon 7. Zain a intervenit telefonic la Capricii, după imaginile cu el și animatoarea cu care a interacționat Antonio

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Zain a intervenit telefonic pentru a explica legătura dintre el și animatoarea cu care a interacționat Antonio la petrecerea burlacilor.

Antonio și Maria au mai avut o discuție despre ce s-a întâmplat la petrecerea burlacilor. Tânărul a mărturisit că a simțit „scârbă” când s-a văzut în imagini și a spus că va încerca să renunțe la alcool. „Mi-e scârbă de mine. Nici nu știu cum să depășesc momentul ăsta”.

Maria i-a spus logodnicului ei că va trece peste acest moment în timp, după ce va conștientiza ce a greșit.

Antonio i-a oferit o brățară animatoarei Francisca și i-a spus că o va căuta peste o săptămână.

„Mă întrebam de ce și pentru ce și în momentele în care noi eram despărțiți și tu te învârteai de la una la alta. Și mi-am pus întrebările astea. De ce omul ăsta? Ce are el atât de special? Am ales să văd părțile tale bune. Am ales să protejez anumite părți ale tale și am ales să mă văd eu prost, sau oricum, doar să nu servesc lumii nimic. Și atunci mă luai de nebună. Nici nu-mi dădeai importanță”, i-a spus Maria lui Antonio.

Zain a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii s-a discuat despre imaginile în online publicate de Zain, unde apare și animatoarea cu care a interacționat Antonio.

„A fost o ispită trimisă de Zain?”, a întrebat Gabriela Cristea, iar Antonio a răspuns că nu crede că Zain ar face așa ceva.

Fostul concurent al sezonului 7 Mireasa a intrat în direct pentru unde a povestit că Francisca e prietena lui de 2 ani, de când avea 18 ani.

„Am vorbit cu ea după ce am văzut materialul, pentru că ea lucrează cu mine în mall. Pe video am zis: Antonio a făcut asta? Nu suportă cu băutura. Antonio a stat 5 luni în casă și s-a plictisit. Afară nu va face așa ceva”, a spus Zain.

