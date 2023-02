Mireasa sezon 7, 6 februarie 2023. Hatice a cerut telefonul personal pentru a demonstra că informațiile de pe grupuri sunt false

”Cred că este prostituata lui fostul”, a zis Hatice la Mireasa Capriciile Iubirii. ”Dacă îmi dați telefonul, vă demonstrez”, a susținut ea.

Așa că a primit telefonul, de unde a arătat mesajele cu Hatice. Ea susține că fostul ei iubit era proxenet și că nu a lucrat pentru el. ”De ziua lui în martie, a vrut vacanța asta în Dubai. În afara de chestiile astea și flori, nu am primit nimic de la el.”, a mai explicat Hatice, care spune că nu a fost escortă în Dubai.

Ce spune Hatice despre informațiile primite pe grupuri

”Mesajul nu mă atinge. Dacă aș fi făcut chestia asta, o spuneam. Cum am spus că am avut momente în care m-am drogat, am băut. (...) Nu aș vrea ca nimeni să nu trăiască viața mea. Am fost abuzată fizi, era un cucnoscut al familiei. A fost de mai multe ori. A aflat foarte târziu. Violul s-a întâmplat pe la 8-9 ani și plângerea am depus-o la 15 ani.

A fost confruntat și a spus că nu era adevărat. A fost cuvântul meu contra cuvântului ei. Nu am spus nimănui pentru că tata nu era, mama era la muncă și mi se spunea că dacă voi spune nu mă va crede nimeni și mă vor părăsi. Am trăit tot timpul crezând că eu sunt vinovată”, a povestit Hatice.

Citește și: Mireasa sezon 5. Alina, surpriză de proporții pentru Valentin. Ce gest superb a făcut pentru soțul ei

”M-am drogat cu cocaină. Nu a fost o perioadă lungă. Nu am plătit niciodată, nu trebuia să fac nimic. Eram minoră și nu trebuia să fac nimic. (...) Am pierdut o sarcină, când m-a lovit prima oară am avut pierderi de sânge. Nu știam că eram însărcinată, după m-am pus în pat și am pierdut mult sânge. Mi l-aș fi dorit, dar mi-a fost frică să nu fie fată, să nu pățească ce am pățit eu”, a mai adăugat Hatice.

”Oarecum a fost și un joc în care s-a vorbit despre chestia asta, dar la un moment dat simțeam nevoia să mă descarc. Nu cred că am făcut-o în cel mai corect mod, e greu ca ai mei să trăiască iar chestia asta. Am simțit nevoia să mă eliberez”, a zis fata și în emisia live din 6 februarie 2023.

”Sunt mulți oameni afară care sunt așa, dar nu înțeleg de ce s-a îndreptat numai spre băieți de genul.”, a afirmat Mihai.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.