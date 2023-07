Mireasa sezon 7, 6 iulie 2023. Maria și Antonio, discuție tensionată înainte de Finală: „Mai bine mă tratezi aiurea”

În emisia live de Mireasa de pe 6 iulie 2023 au fost difuzate imagini cu Antonio și Maria în timp ce discutau despre stările de supărare ale fetei.

Emisia live de Mireasa de pe 6 iulie a început cu precizarea că Dani și Daian lipsesc pentru că sunt la fantasy date. Ulterior, au fost difuzate imagini cu o discuție tensionată între Maria și Antonio.

Pentru Maria și Antonio ultimele zile din casa Mireasa par a fi greu de suportat. Fata i-a spus lui Antonio că nu își dorește ca mama ei să nu vină la nunta din finala de pe 10 iulie.

Maria, abătută înainte de Marea Finală Mireasa

„Nu vreau să te superi pe mine pentru stările pe care le am, dar nu pot să-mi schimb gândurile”, a spus Maria, în timp ce stătea tristă pe canapea, în fața lui Antonio.

„Asta e cea mai mare pedeapsă. Să te văd pe tine supărată. Mă rupe pe interior. Mai bine mă tratezi aiurea, decât să te văd că stai așa”, a spus Antonio.

„Mai e foarte puțin și ne întoarcem la viețile noastre”, a spus Maria.

„Care viețile noastre? Eu mă întorc în Anglia și tu la copilul tău?”, a spus Antonio.

„Nu”, a răspuns Maria.

„Mă gândesc foarte tare la ce mă așteaptă când ies de aici”, a adăugat fata.

„Tu nu ai făcut nimic greșit. eu am greșit!”, a spus Antonio, referindu-se la incidentul de la petrecerea burlacilor

„Deja e o încărcătură emoțională foarte mare. Am două săptămâni de când nu-l văd pe Amir. Mă gândeam la ei mei acasă. Vâzând toate situațiile prin care am trecut. Am o stare proastă și când am o stare proastă zic nu la orice”, a spus Maria în emisia live de Mireasa de pe 6 iulie 2023.

