Mireasa sezon 7, 6 iulie 2023. Sora Mariei, prima reacție după imaginile de la petrecerea burlacilor. Ce i-a spus lui Antonio

În emisia live de Mireasa de pe 6 iulie 2023 au fost difuzate imagini de la fantasy date-ul de care au avut parte Maria și Antonio. De asemenea, sora Mariei a intrat în direct pentur a le transmite un mesaj celor doi tineri.

După difuzarea imaginilor de la fantasy date-ul de la mare, sora Mariei a avut o intervenție telefonică pentru a exprima poziția familiei cu privire la comportamentul lui Antonio de la petrecerea burlacilor. Mădălina, sora Mariei, i-a încurajat pe cei doi și le-a spus că dacă se iubesc și sunt alături unul d ealtul, greșelile se repară.

„Despre petrecere… pe Antonio l-am văzut sub influența alcoolului și cu fete îmbrăcate. Defectele le reparați împreună, le faceți calități. Important e să vă fiți alături unu altui, să vă iubiți, să vă respectați. Iubire arătați. Dacă tu ai încredere în el… am și eu în tine. Schimbați-vă starea proastă! Trebuie să fiți fericiți. Dacă el e pentru tine și tu pentru el, greșelile se repară. Am văzut la Antonio schimbări în bine… Eu nu îți caut scuze… dar sub influneța alcoolului și cu femei dezbrăcate...”, a spus sora Mariei.

„Mă bucur că am auzit-o pe sora mea”, a spus Maria.

Antonio și Maria au avut un fantasy date la malul mării

La petrecerea burlacilor Antonio i-a spus unei dansatoare că o va căuta peste o săptămână și i-a oferit o brățară.

În emisia live de Mireasa de pe 6 iulie 2023 au fost difuzate imagini de la fantasy date. Maria și Antonio au avut parte de clipe romantice la mare.

