Mireasa, sezon 7. Cătălina Bibire, apariție splendidă cu puțin timp înainte de a deveni mămică. Imagini cu burtica de gravidă

Cătălina Bibire și Vlad Bibire au făcut o ședință foto de senzație, cu puțin timp înainte de a deveni părinți. Fosta concurentă Mireasa s-a pozat în rochii superbe, care i-au pus burtica de gravidă în evidență.

Cătălina Bibire strălucește cu puțin timp înainte de a deveni mamă. Ea și Vlad au dorit să-și amintească mereu cu drag de momentele din timpul sarcnii așa că au realizat o ședință foto cu totul și cu totul spectaculoasă.

Cu burtica de gravidă la vedere, viitoarea mămică s-a pozat ca o prințesă, iar soțul i-a fost alături. Cătălina a schimbat mai multe ținute, iar fanii Mireasa au fost absolut încântați să privească fotografiile.

Cum arată Cătălina Bibire de la Mireasa cu burtica de gravidă. Soția lui Vlad, imagini superbe în timpul sarcinii

Vlad și Cătălina vor fi părinți de băiat. Cei doi foști concurenți Mireasa au făcut această dezvăluire într-un mod spectaculos.

Cu cei dragi aproape, Vlad și Cătălina au deschis o cutie din care au zburat baloane albastre, anunțând asfel că așteaptă un băiețel. Înainte de a face dezvăluirea, cei doi au ascultat un mesaj despre povestea lor de dragoste, spusă din perspectiva bebelușului din burtică.

„Eu sunt bebe și vă vorbesc de sub inimioara mamei. Știu că sunt un bebe foarte așteptat de către toți, în special de bunici, care credeau că toată viața vor fi bunici de câini. Au făcut deja practică pe cățelușul nostru Jessie, iar acum sut cu siguranță pregătiți și pentru nepoței. Povestea de dragoste a frumoșilor mei părinți a început la TV. Emisiunea Mireasa de pe Antena 1 le-a unit la propriu destinele. Chiar de Ziua Îndrăgostiților tati și mami s-au sărutat pentru prima oară. Nu mă întrebați de unde știu așa detalii. Și ulterior au devenit cuplul Șoarec. Au și câte un tatuaj cu șoricel care confirmă faptul că sunt făcuți unul pentru altul. În iulie, s-au căsătorit n cadrul show-ului. Iar azi, la un an de la căsătorie, tot într-o zi frumoasă de iulie se țin de mână cu mine în burtică. Înainte de a afla că sunt deja în burtică, i-am spus mamei în vis despre asta, dar în era tehnologiei ei au decis că e mai veridic să facă un test de sarcină. Vestea a venit ca o adevărată minune, după sărbătorile Pascale.”, este mesajul care i-a adus Cătălinei lacrimi în ochi.

Vlad și Cătălina vor avea un băiețel. Ce nume va purta micuțul

Ulterior, nici Vlad nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și au plâns amândoi de fericire când au aflat că în burtica fostei concurente Mireasa se află un băiețel.

Vlad și Cătălina din sezonul 7 Mireasa vor fi părinții un băiețel iubit și foarte dorit. Cei doi au dat vestea sarcinii la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde au spus că dacă bebelușul din burtică este băiat va purta numele de Adam Bibire.

Cei doi au dat vestea sarcinii pe 10 iuie, când au împlinit un an d ela logodnă.

”10 iunie. Un an de la cererea în căsătorie! O decizie spontană, transformată într-un moment spectaculos. Aici, la Cetatea Neamțului. Ce s-a schimbat de atunci? Viața cu totul! E mai fain în doi, e mai mișto să ai cu cine împărți bune și rele, dar mai ales e fain tare să iubești și să fii iubit.

În weekend ne-am întors la Cetate. De ceeeee? Ei bine, ne-am iubit un pic cam mult 😂 și vine baby Șoarec!!! Și ne-am dorit să-i arătăm locul în care a început povestea de familie. Acum suntem compleți! Și abia așteptăm să ne umple brațele, căci inimile ni le-a ocupat deja cu totul.”, a scris Vlad pe contul său de Instagram după ce au participat la emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii.