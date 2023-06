Mireasa, sezon 7. Ce i-a spus Beatrice lui Antonio, după ce băiatul a dat curs unor discuții despre ea

Tânărul a dorit să evidențieze că nu a reluat relația cu Maria pentru că Beatrice a refuzat să intre în competiție pentru el, ci pentru că el chiar o place pe iubita lui. Băiatul a dat curs discuțiilor despre invitata permanentă de la Mireasa, Capriciile Iubirii, iar conversația a escaladat și partenerul Mariei a susținut că Beatrice a continuat să îl privească zâmbind și ca ea nu l-ar fi refuzat pe el, ci participarea la competiție.

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 6 iunie 2023 a existat un schimb de replici între Antonio și Beatrice. Fata l-a rugat să nu-i mai pronunțe numele:

„Dacă tu crezi că numele meu creează atât de multe divergențe în cuplul vostru, încearcă să nu-l mai pronunți în casă”, a spus Beatrice.

„Nu eu l-am pronunțat”, a răspuns Antonio la Antena Stars.

„Nu, dar tu dai curs și atunci nu rezolvi nimic. Așa cum a zis și Maria strici lucrurile. Să nu mai menționez ce ai zis la restul petrecerii. Ar trebui să te simți!”, a spus Beatrice.

Maria a fost supărată pentru că Antonio a dat curs unor discuții:

„Nu mă deranjează, dar la un moment dat devine obositor să aud aceleași subicte de 2 săptămâni. La un moment dat nu mai înțeleg care e sensul. Sunt supărată pe Antonio pentru că el a dat curs acestor discuții și aveam alte așteptări de la el. Nici el nici eu nu avem nimic de demonstrat nimănui”, a spus fata.

„Eram la un grătar și era o stare de bone și am zis că e momentul să discutăm fără să supere nimeni. Am greșit că am dat curs acelor discuții”, a spus Antonio.

Antonio a avut o discuție cu alți concurenți din casa Mireasa la grătarul de Rusalii.

„Uitați-vă la Beatrice să vedeți în ce direcție se uită. Ea în loc să se uite la cel despre care se vorbea, ea se uit ala mine. S-a uitat de mai multe ori la mine zâmbind. Eu am întors capul și m-am uitat în față. Știu ce știu, că n-am ajuns degeaba până la vârsta asta”, a spus Antonio.

