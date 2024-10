Mireasa, sezon 7. Dani si Daiana, ședință foto de senzație înainte de a deveni părinți. Cum arată viitoarea mămică

Dani și Daiana se pregătesc să devină părinți. Foștii concurenți ai sezonului 7 Mireasa au realizat o ședință foto care să le amintească mereu de ultimele momente în care familia lor numără doar 2 membri. Tinerii așteaptă un băiețel.

Fanii Mireasa au fost încântați să vadă ședința foto de senzație realizată de Dani și Daiana. Cei doi soți s-au pozat în natură, iar viitoarea mămică a optat pentru o rochie mulată, care îi evidențiază burtica de gravidă.

Într-o rochie maro, cu umerii goi, viitoarea mămică strălucește alături de viitorul tătic. Dani și Daiana se așteaptă ca băiețelul lor să se nască la finalul lui noiembrie.

Dani și Daiana, ședință foto superbă, cu puțin timp înainte de a deveni părinți

Soția lui Dani este o graviduță superbă, iar cei care au urmărit-o și îndrăgit-o în cadrul sezonului 7 Mireasa au fost încântați să vadă imaginea cu burtica de gravidă. Daiana este discretă în mediul online în perioada sarcinii și publică rar fotografii în mediul online.

Daiana și Dani sunt în toiul pregătirilor. Foștii concurenți Miresa mai au foarte puțin până când își vor putea strânge fiul în brațe. Fostul concurent Mireasa a anunțat că tânăra va naște la finalul lunii noiembrie, în Germania.

Viitoarea mămică a precizat că este pregătită cu multe dintre lucrurile de care va avea nevoie când bebelușul va veni pe lume.

„Majoritatea lucrurilor le am. Am de toate, am cărucior, am pătuț, am un leagăn, doar să vrea să stea, am hăinuțe, am și primit în parte parte. Am cădiță, vreo trei pachete de scutece, am lucrușoare. Eu sunt cea mai norocoasă femeie, cu cele mai tari mămici”, a declarat Daiana de la Mireasa, pe TikTok, potrivit Spynews.ro.

”Dumnezeu ni l-a dat când trebuia să ni-l dea. E o bucurie și o binecuvântare. Nu e prea devreme sau prea târziu să ai un copil. Dacă Dumnezeu ți-l dă, ți-l dă pentru că meriți și pentru că e momentul să fii părinte. A fost foarte devreme să mă căsătoresc. Cine se căsătorește după cinci luni?”, a mai spus Daiana, într-un live, pe TikTok.

Fata a mărturisit că nu s-a simțit bine la începutul sarcinii, că a fost internată și că are o sarcină toxică: „Sunt una dintre cele 2% dintre femei care are o sarcină toxică și vomită și apa pe care o bea. Acum sunt bine. Am crezut că mor 2 luni de zile. Am aflat că sunt însărcinată la 5 săptămâni jumate. Eu acum mi-am revenit, dar nu vreți să știți prin ce am trecut. Nu am pofte pentru că mi-a fost foarte rău”, a mărturisit Daiana.

Întrebați despre botez, cei doi au spus că nu s-au gândit încă la nași: „Botezul o să fie foarte restrâns, cu familia. Având nunta la anul ne vom petrece acolo. Dar nu facem nuntă și botez în același timp”.

Daiana a publicat imagini cu ecografia, în dimineața zilei de 29 aprilie 2024. Foștii concurenți ai sezonului 7 așteaptă un copil! Aceasta a dat vestea chiar de ziua băiatului printr-un mesaj în care l-a numit „tati”.

„Îți doresc din suflet să ai parte doar de iubire, multă sănătate și fericire alături de noi. Toate visele și planurile tale să se îndeplinească exact așa cum îți dorești.

Ești cel mai minunat, iubitor, răbdător, familist.. soț. Ești exact cum mi te-am cerut la Dumnezeu și așa am norocul să pot să mă bucur de tine pentru o veșnicie.

Să îți dea bunul Dumnezeu putere, răbdare și multă încredere în tine pentru ca poți reuși absolut orice îți propui și noi vom fi alături de tine la orice pas ca o familie ce suntem.

Te iubim și ne mândrim cu tine, tati!”, a transmis Daiana pe rețelele sociale.

