Mireasa, sezon 7. Imaginea emoționantă publicată de Hatice. A amintit despre un moment care i-a adus lacrimi în ochi în competiție

Hatice a publicat pe Instagram o imagine de pe vremea în care trăia cățelușul ei, Joy. Soția lui Mihai și-a amintit de momentul în care a izbucnit în lacrimi când a aflat despre pierdere.

Hatice a publicat o imagine cu cățelul său pe rețelele sociale, mătruridind că îi duce dorul „Dacă nu există câini în Rai, atunci când voi muri, vreau să merg unde au plecat.” — Will Rogers”, a scris Hatice în dreptul imaginii.

Susținătorii și-au amintit de tristul moment în care a aflat despre moartea cățelului său. Hatice și Mihai au plâns atunci, iar bărbatul și-a susținut partenera.

Imaginea emoționantă cu Hatice și cățelul său

Susținătorii lui Hatice și-au amintit ce au simțit în momentul în care au văzut imaginile cu Hatice plângând în hohote:

„Am plâns odata cu tine”. Daa.. și cât am plâns ...doamne prin câte stări am trăit cu ei”, „Doamne cât am plâns atunci cu tine în emisiune se vedea cât ești de devastată de pierderea lui”. „E Îngerul tău păzitor!”, au scris fanii în comentarii.

Hatice a plâns în hohote după ce mama ei i-a dat o veste dureroasă. Imaginile difuzate în emisia live de pe 24 mai 2023 de Mireasa cu reacția iubitei lui Mihai, au adus lacrimi și în ochii altor concurenți.

Inima cațelului mult iubit de Hatice a cedat, iar vestea morții animăluțului a zdruncinat-o pe soția lui Mihai. În emisia live de pe 24 mai 2023 concurenții Mireasa au lăcrimat privind imaginile cu momentul dureros în care Hatice a aflat tragica veste.

Hatice și Mihai au spus ”DA”. Ce jurăminte și-au făcut înainte să devină familia Grosu

Iată ce jurăminte și-au făcut cei doi:

Mihai: ”Iubire, aș vrea să-ți spun că te iubesc și că-ți mulțumesc pentru tot. Ești persoana lângă care vreau să fiu pentru tot restul vieții, pentru asta te iubesc și te respect. Vreau să fim unul lângă altul în orice decizie luăm de acum încolo. Aș vrea să știi că te iubesc mult și o fac din tot sufletul. Lângă tine nu mi-e frică de nimic și nici de ceea ce ar urma”

Hatice: ”Dragul meu, încep prin a îți mulțumi pentru femeia care am devenit lângă tine. Ești atât de iubitor, grijuliu, respectuos. Te-aș ruga să nu te schimbi niciodată. Dacă vor exista neînțelegeri, te rog să comunicăm ca până acum. La noi este cheia pentru a fi fericiți pentru o viața întreagă”