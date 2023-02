Mireasa sezon 7. Părinții Andreei au venit să discute despre situația dintre fată și Ionuț. Ce sfaturi i-au dat

”Nu-mi place când anumite persoane își dau cu părerea, ca și cum ele știu tot despre toți, știu ele ce e în sufletul ei. Noi o cunoaștem foarte bine. Așa e ea. (...) Așa se vede de afară, ca și cum ar avea un inters (n.r. Irina). Gen dacă ei se apropie, haide să băgăm un băț prin gard ca să... Noi așa vedem de afară. E greșeala Andreei pentru că vine și povestește”, a zis mama Andreei la Antena Stars.

Părinții Andreei consideră că fata a greșit

Aceasta consideră că Ionuț este singurul potrivit pentru Andreea: ”Singurul din casă potrivit pentru ea, la momentul de față, ar fi Ionuț. Așa am simțit noi. Probabil ea se simte, așa cum a și spus, sufocată. Are 5 zile de când e intrat în casă și în cinci zile... tu vrei. 10 zile are? Tot este puțin. A făcut cam repede pași.”

”Nu ne-a plăcut cum a interacționat cu Alex. Nici comportamentul ei de la petrecere, noi o facem pe ea în totalitate vinovată, pentru că bărbatul e dator să încerce și ea a acceptat. Nu ne-a plăcut. Punct.”, a mai adăugat mama concurentei de la Mireasa sezon 7.

Părinții Andreei consideră că Alex și-a băgat coada în relația cu Ionuț. Andreea spune că nu i-a picat bine că Ionuț și Daiana vor merge la o întâlnire.

