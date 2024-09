Mireasa, sezon 7. Roberto Covaci s-a logodit. Cum arată Daniela, femeia care l-a cucerit pe fostul concurent

Roberto din sezonul 7 Mireasa trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Daniela, o tânără brunetă. Lucrurile sunt serioase între cei doi, având în vedere că fostul concurent Mireasa și-a cerut iubita în căsătorie.

Alături de inelul de logodnă și de un buchet de flori, Roberto i-a dăruit iubitei sale un tort pe care sătea scris: „Vrei să fii soția mea?”. Tânăra a răspuns „Da”, iar acum cei doi sunt logodiți. Roberto a publicat pe rețelele sociale imagini din momentul cererii în căsătorie.

„Te iubesc mult soția mea!”, a scris Roberto în dreptul unei fotografii în care apare alături de aleasa inimii sale.

Cum arată Daniela, logodnica lui Roberto

Deși a încercat să cunoască mai multe fete în casa Mireasa, Roberto nu a reușit să găsească pe cineva potrivit pentru el. În afara competiției băiatul a avut maim ult noroc și a reușit să găsească persoana pentru care a simțit să scoată și inelul de logodnă. Cei care îl urmăresc pe Roberto pe rețelele sociale i-au urat „Casă de piatră” și l-au felicitat pntru că și-a găsit iubirea. De asemnea, oamenii i-au spus că el și Daniela se potrivesc și chiar seamănă fizic unnul cu celălalt.

Roberto a publicat mai multe imagini cu aleasa inimii lui: „La un moment dat, când te aștepți mai puțin, intră cineva în viața ta și deodată, devine totul pentru tine. Dacă știu ce este dragostea, este datorită ție”, a mai spus Roberto despre logodnica lui.

În casa Mireasa Roberto a încercat să se apropie de mai multe fete, însă nico interacțiune nu s-a concretizat cu o relație. Fostul concurent și-a început parcursul în sezonul 7 Mireasa spnând că o place pe Cătălina. Apoi a mai încercat să se apropie de Giulia, Denisa și Iuliana. Cu Iuliana a fost într-o cunoaștere care n-a funcționat.

Cine este Roberto de la Mireasa sezon 7

Roberto Covaci a fost concurent în sezonul 7 Mireasa. Tânărul a vorbit despre el când a intrat în competiție. Hobby-urile lui sunt gătitul și muzica. A practicat polo până la 18 ani, a terminat liceul în Scoția.

„Când să intru la Universitate m-am întors în Romînia pentru o fată. De la 19 ani am avut mai multe job-uri: ospătar, șofer, livrator, instructor de înot, am muncit în restaurante”.

„Tatăl meu biologic s-a despărțit de mama când aveam un an. Până la 17 ani am crescut cu mama. Tatăl meu biologic a contribuit la creșterea mea 2 ani, apoi n-am mai știut nimic de el. Tatăl vitreg este tatăl care m-a crescut”, a povestit Roberto Covaci de la Mireasa, sezon 7.

„Până la această vârstă am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înțșelat de fosta iubită. Am prins-o în timp ce mă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, a mai spus concurentul sezonului 7 Mireasa.

„Spre sfârșitul relației a fost o relație toxică. Noi stăteam mai mult din obligație, monotonie. Am iubit-o foarte mult, dar ultima perioadă a relației a fost ceva rău. Ea mi-a spus că este gravidă când avea 3 luni de sarcină. Am stat cu ea până a făcut 8 luni de sarcină, mi-a spus că copilul o să spună tată la cine merită. Nu a trecut copilul pe numele meu. I-am spus să facem un test de paternitate, nu a vrut și așa a rămas acest copil fără tată în ceritificat”, a povestit Roberto Covaci la Mireasa.