Mireasa, sezon 7. Unde a mers Irina, la scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa. Întâlnirea pe care toți susținătorii o așteptau

Irina a fost eliminată în gala Mireasa de vineri, 30 iunie 2023. De cum a ieșit din casa Mireasa, tânăra a avut parte de întâlniri în București cu foști colegi din sezonul 7.

După ce a ieșit din casa Mireasa, Irina s-a plimbat prin București. Mai întâi Irina a mers alături de Zain la restaurant și la cumpărături.

Citește și: Mireasa sezon 7. De ce a plâns Maria când a plecat Irina din casă. Ce și-au spus după gală

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Irina și Denisa, întâlnirea din afara casei Mireasa pe care susținătorii lor o așteptau

La două zile după ieșirea din casa Mireasa, Irina a avut parte de întâlnirea pe care susținătorii ei o așteptau, cu prietena ei, Denisa. Irina și Denisa s-au înțeles foarte bine în timpul participării lor la Mireasa. Denisa a fost cea care i-a făcut o surpriză Irinei de ziua sa, aducându-i flori în platou, la Capricii. Denisa a fost cea care i-a dat sfaturi Irinei, îndemânând-o să nu-și iasă din fire în anumite situații, iar la scurt timp după ce tânăra a părăsit competiția, ea și Denisa au avut parte de o întâlnire ca fetele, la restaurant.

Cei care le-au susținut și le-au plăcut pe cele două foste concurente Mireasa, le-au transmis complimente pe rețelele sociale.

„Felicitari, Irina su tine drumul drept, vei caștiga”, „Să fiți sănătoase iubite și fericite”, „Să fiți iubite și fericite alături de cine vă este drag”, sunt câteva dintre comentariile primite de Irina și Denisa pe Instagram.

Irina a părăsit casa Mireasa, după ce aceasta s-a aflat într-o cursă de eliminare cu Anemona.

În sezonul 7 Mireasa Anemona nu a avut niciun cuplu, în timp ce Irina a avut chiar două cupluri, cu Alex și cu Bogdan, la începutul competiției. Irina a fost concurentă în sezonul 7 încă de la debutul acestuia, din ianuarie 2023, însă după eliminarea lui Alex din competiție aceasta nu a mai avut nicio relație.

Citește ș: Mireasa sezon 7, 28 iunie 2023. Mama Irinei, intervenție telefonică. Crede că din cauza lui Antonio nu se înțeleg fiica și Maria

Ambele fete au așteptat verdictul cu bagajele făcute.

„Ultima cursă de eliminare din acest sezon. fata care va fi domnișoară de onoare, pentru că a fost votată să rămână ăn casă de 86,73% dintre telespectatori este Anemona. Irina, parcursul tău în casa Mireasa se oprește acum”, a spus Simona Gherghe, în gala de pe 30 iunie.

Irina a părăsit casa Mireasa, dar nu înainte de a oferi niște explicații pentru conflictele pe care le-a avut cu Maria în ultima perioadă.

„Vreau să înțelegi că eu când am spus că mi se pare că Antonio și-a mai calculat un pic lucrurile, eu nu m-am așteptat ca tu să zici lucrurile alea. Și când am văzut reacția ta am zis că „mamă, fata asta a avut impresia asta despre mine de la început și acum că eu am zis așa”. Și de tine am zis...”, i-a spus Irina Mariei după ce i-a oferit o îmbrățișare înainte de plecare.