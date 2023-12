Mireasa sezon 8, 7 decembrie 2023. Bia și Daria, în mijlocul unui conflict cu Ioana. Cum au răspuns, întrebate care e miza

Conflictul dintre Daria și Bia pe o parte și Ioana pe cealaltă parte a continuat în casa Mireasa. Marius a dorit să-i ia apărarea iubitei sale, însă a ajuns să jignească.

În calitate de iubit al Ioanei, Marius a intervenit în conflictul în care se află Ioana. Robert, ca iubit al Biei, i-a atras atenția lui Marius pentru jignirile pe care le-a adus.

Marius, jigniri la adresa fetelor care au numit-o falsă pe Ioana

„Mă uit ca la două oi care plescăie la aceeași mână de iarbă și behăie una la alta. Se vede și Luiza asta vreun model de urmat. Sunt niște terminate”, a spus Marius referindu-se la Bia, Ioana și Luiza.

Robert a ținut să-i atragă atenția lui Marius în emisia live de Mireasa de pe 7 decembrie 2023.

„Când ele au adus argumente tu ai ales să jignești. Asta automat te-a făcut să pierzi tot”, i-a spus Robert lui Marius.

Întrebate care este miza acestui conflict, fetele au concluzionat că nu au o miză anume: „Doar mi-am exprimat părerea. Nu am negat că am bârfit. Eu mi-am asumat. Am zis să justific să vadă toată lumea de ce nu cred în relația Ioanei și a lui Marius.”, a spus Bia în emisia live de Mireasa de pe 7 decembrie 2023.

