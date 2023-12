Mireasa, sezon 8. Ce au transmis Ana și Daniel la scurt timp după ce au devenit familia Alexe. Unde au mers cei doi după Finală

Ana și Daniel au luat legătura cu susținătorii lor, la scurt timp după ce s-au căsătorit în finala sezonului 8 Mireasa. În prima zi după Finală cei doi au mers să filmeze interviul lor pentru Mireasa, Confesiuni. Interviul se va vedea în curând în AntenaPLAY.

Daniel și Ana au publicat pe rețelele sociale o fotografie cu ei din timpul dansului mirilor. „Oficial suntem o familie! Va mulțumim tuturor pentru că ne-ați susținut în această experiență frumoasă!”, a scris tânărul în dreptul imaginii.

În prima zi pe care au petrecut-o în afara casei Mireasa Ana și Daniel au filmat interviul pentru Mireasa: Confesiuni. Ulterior, cei doi s-au filmat în mașină și au publicat imaginile pe Instagram. Tânărul le-a mărturisit celor care îl urmăresc pe rețelele sociale că este „cel mai fericit bărbat” lângă soția sa.

„Noi suntem în drum spre casă și am avut o zi foarte încărcată. Am fost la Mireasa: Confesiuni. Ne-am bucura dacă vă veți uita pentru că veți avea oportunitatea să ne cunoașteți puțin mai bine și sper să fiți alături de noi. Suntem foarte încântați că s-a încheiat această experiență și că o am pe Ana cu mine. Sunt cel mai fericit bărbat”, a transmis soțul Anei.

Ulterior, Ana și Daniel au realizat o sesiune live cu susținătorii. Tinerii căsătoriți le-au mulțumit susținătorilor „pentru că au avut grijă de ei și pentru că mereu i-au ținut în top”.

Ana și Daniel au fost clasați pe locul 2 în Finală, cu 30,26% dintre voturi. Ioana și Marius au câștigat și au avut un procent de: 39,98%.

„Cea mai frumoasă expereință din viața noastră! A fost o zi de vis. M-a mirat că am fost pe locul 2. Mă așteptam să fim mai jos în clasament pentru că povestea noastră de dragoste nu e una în care se regăsesc cei mai mulți. Nu am avut certuri uzuale”, a spus Daniel.

Ana şi Daniel au avut un parcurs lin în sezonul 8 Mireasa. S-au îndrăgostit rapid și au constatat că se potrivesc de minune. Cei doi au format primul cuplu din sezonul 8 Mireasa, la numai 2 săptămâni de la debutul competiției, iar sărutul care a marcat începutul relației lor s-a petrecut la prima petrecere a concurenților. Primul cuplu din sezonul 8 Mireasa a fost și primul cuplu logodit. Cererea în căsătorie a avut loc pe o gondolă din Veneția. Tânăra a fost luată prin surprindere de marea întrebare a lui Daniel: „Vrei să fii soția mea?”. Tremurând de emoții, Ana a răspuns „Da”. De-a lungul celor 4 luni petrecute în casa Mireasa, Ana și Daniel și-au făcut planuri împreună și au admis că sunt perfecți unul pentru celălalt.

Ana și Daniel s-au căsătorit în Finala sezonului 8 Mireasa. Cei doi și-au rostit jurăminte spuerbe înainte de a spune „Da” în fața primarului.

Ana: Miracolul vieții mele, Daniel, cuvintele care-mi vin în minte nu pot descrie ceea ce tu reprezinți pentru mine. Când eram mică am visat că într-o bună zi voi găsi pe cel care îmi va dărui acea dragoste necondiționată și protecție, pe care numai tatăl meu a știut să mi le ofere. Astăzi, pe data de 22 decembrie, sunt profund onorată să te am lângă mine și îți promit că îți voi fi alături la bine și la rău, până când moartea ne va despărți. Abia aștept să ne înființăm familia noastră.

Daniel: Vreau să-ți mărturisesc că am 2 pagini de jurăminte, dar nu le pot spune pentru că sunt copleșit de emoții. Vreau să le mulțumesc părinților pentru educație și pentru momentele din aceste 4 luni. Să știi că iubirea necondiționată pe care ne-o purtăm... Vreau să facem pasul de la soț și soție la mamă și tată.

Ana a devenit doamna Alexe în Finala Mireasa de pe 22 decembrie 2023.