Mireasa, sezon 8. Luiza are un nou iubit? Cum arată bărbatul alături de care s-a afișat la un eveniment: „Așa l-am luat!”

Luiza din sezonul 8 Mireasa s-a afișat în mediul online alături de un tânăr despre care fanii emisiunii cred că e noul ei iubit.

Luiza a publicat mai întâi o fotografie în care apare alături de tânăr la un eveniment. Fosta concurentă Mireasa și-a asortat rochia roșie cu cravata partenerului. Ulterior, cei doi s-au filmat în mașină cântând: „Îmi lipsea un duet. Nu l-am corupt eu, așa l-am luat!”, a scris Luiza, întărind astfel ideea unei noi relații.

Bărbatul este înalt, cu părul blond și apreciază aceleași genuri muzicale ca Luiza, motiv pentru care călătoriile cu mașina sunt foarte distractive pentru ei.

Luiza a publicat mai multe imagini în care apare alături de tânăr, iar fanii Mireasa au sesizat imediat apropierile dintre cei doi.

Luiza a fost concurentă în sezonul 8 Mireasa. Tânăra a intrat în competiție cântând o melodie de muzică populară la petrecere. Atunci, maria Dragomiroiu a prezentat-o ca pe o tânără talentată, însă mai târziu a spus că va și rămâne în casă, în calitate de concurentă. Luiza a avut o apropiere de Bogdan, însă lucrurile nu au mers între ei. Fata a mărturisit că a fost apoi dezamăgită când Bogdan s-a împăcat cu Andreea. Ulterior, Luiza și Alex s-au apropiat, însă fata a spus că între ei nu poate fi decât o prietenie.

În sezonul 9 Mireasa, Luiza a venit într-o seară să le cânte concurenților. După petrecere, tânăra a stat de vorbă cu cei aflați în casă și le-a dat câteva sfaturi. Valentin s-a arătat interest de a o chema în competiție pentur el, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Mi-a plăcut prezența Luizei. E o fată frumoasă, e interesantă. Mi-ar plăcea să vină în casă. Să o cunosc mai bine. Mai multe nu pot spune, până nu văd”, a spus Valentin. Luiza a aflat despre gândurile lui Valentin dintr-un live de pe Tiktok, în care se duela cu Alex Macarie. Fata nu a spus multe despre dorința concurentului de la Mireasa, dar s-a arătat surprinsă.”Pe bune?!”, a zis Luiza și a început să râdă. ”Și ce a zis Valentin?”, i-a întrebat ea pe internauți, după ce aceștia i-au spus că băiatul a vorbit la Mireeasa Capriciile Iubirii despre ea.

Luiza lucrează ca barista și ca make-up artist. Se consideră ambițioasă și prietenoasă. Tânăra a absolvit doar liceul, pentru că și-a dorit să fie independentă și să muncească de la 18 ani. Luiza este pasionată de fotbal. A jucat 4 ani fotbal de performanță.

„Am plecat în străinătate la 19 ani. După ce m-am angajat la cafenea am întâlnit un băiat și am plecat amândoi în Anglia. Au fot momente foarte grele pentru mine. După 6 luni de relație băiatul respectiv m-a înșelat după ce eu mi-am lăsat familia și am plecat cu el.

A întâlnit o fată. Ea mi-a scris ce se întâmplă. L-am iertat cu condiția să ne întoarcem în țară. Totul a fost ok, ne-am mutat singuri. După 3 ani m-a înșelat din nou. L-am prins cu o fată la 3 dimineața. Era în mașină pe bancheta din spate cu o femeie”, a povestit Luiza.