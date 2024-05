Mireasa sezon 9, 13 mai 2024. Încălcare gravă de regulament, cu consecințe imediate. Ce au făcut Maria și Ștefan

Maria și Ștefan au fentat camerele și lavalierele la petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa. Cei doi iubiți au încălcat regulamentul emisiunii. Simona Gherghe a anunțat că fiul doamnei Iuliana intră în cursa de eliminare.

În emisia live de Mireasa de pe 13 mai 2024, Simona Gherghe a anunțat că la petrecere a avut loc o încălcare gravă de regulament. Maria și Ștefan au fost prinși cum fentează camerele și lavalierele. Ștefan intră în cursa de eliminare alături de Natalia, Adriana și Ionela. Cursa e disponibilă pe https://mireasa.a1.ro/https://mireasa.a1.ro/ și în Aplicația Antena 1.

Cum au încălcat Maria și Ștefan regulamentul casei Mireasa

Iuliana a adus 3 pahare de vin pe terasă: unul pentru ea, unul pentru Maria și unul pentru Ștefan. Iuliana a dat noroc cu Ștefan, iar Maria a dorit să aibă apoi un dialog cu iubitul ei. L-a chemat după stâlp și a acoperit lavaliera în timp ce îi spunea să aibă grijă cu Iuliana.

În emisa live de Mireasa Maria a recunoscut ceea ce crede despre Iuliana.

„Fix asta cred despre Iuliana: Că este falsă, că nu are un sentiment în privința lui Vlad. Cred că Iuliana este fake și mă doare să spun asta, pentru că eu pe ea am considerat-o apropiată. Nu e vorba de gelozie. Am văzut numeroase gesture venite de la ea către Ștefan.

Iuliana a recunoscut că și ea a încălcat regulamentul cu Maria de mai multe ori

Iuliana a recunoscut că ea și Maria au încălcat regulamentul vorbind amândouă la duș, fără lavaliere.

„Noi două am încălcat regulamentul fără ca producția să știe. De fiecare dată vorbim la duș fără lavalieră. De multe ori am încăcat regulamentul”, a spus Iuliana.

„Iuliana m-a chemat la duș când era în cursa de eliminare cu Adriana. În acel moment mi-a spus să merg la AntenaPLAY să rog să fie susținută Adriana, pentru că ea voia să plece, când ea era în cunoaștere cu Vlad. De azi înainte suntem doar colege!”, a spus Maria.

„Doamne ferește! Nu ai respect! Ești geloasă”, a spus Iuliana.

Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe pentru încălcrea de regulament din casa Mireasa

Maria a recunoscut toate încălcările de regulament și a avut un dialog cu Ștefan în care a spus tot ce simte.

Maria a precizat în emisia live că se simte foarte afectată și a început să plângă.

Simona Gherghe a anuțat sancțiunea pentru Ștefan.

„Maria, apreciez sinceritatea! Ești iertată! Ștefan, vei intra în cursa de eliminare alături de fatele care se află deja”, a spus Simona Gherghe.

