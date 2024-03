Mireasa sezon 9, 19 martie 2024. Maria a vrut să afle adevărul despre fosta relație a lui Ștefan cu Adriana

Maria și Ștefan au avut o discuție despre Adriana, noua concurentă cu care băiatul a avut o relație în adolescență.

După ce Adriana i-a spus Mariei că fiecare zi cu ștefan va fi o aventură pentru ea, fata a ținut să aibă o discuție cu băiatul cu care s-a sărutat la petrecere. De asemnea, mama Mariei i-a spus fetei că există suspiciuni pe rețelele sociale că între cei doi ar fi fost o legătură mai puternică decât cea pe care au prezentat-o.

Maria: Tu ai fost cu ea în Italia?

Ștefan: N-am fost cu ea nicăieri. Cine a zis? A fost ea cu sora ei

Maria: Deci nu ați fost în Italia amândoi!

Ștefan: Nu

Maria: Când ați fost împreună?

Citește și: Mireasa sezon 9, 19 martie 2024. Mama Mariei crede că fata s-a grăbit în interacțiunea cu Ștefan: „Nu prea am încredere în el”

Ce a spus Ștefan despre relația pe care a avut-o cu Adriana

Ștefan: Când eram copii. Aveam eu 18 ani. Dacă era ceva cu Adriana și voiam ceva pe termen lung cu siguranță aveam, dar n-am vrut. Am văzut eu la ștrand că îmi controla în telefon. Era ușor influnețabilă și n-am mai stat să-mi pierd timpul. Am zis ok, fă-ți relațiile tale și când vei fi pregătită, dacă vei fi, va fi! Și niciodată n-am vrut eu! Apoi, cu cele mai importante relații ale ei a venit la mine în curte. Mă interesa să-i fie ei bine. E vecină cu mine. A fost un gram de respect. Îmi pare bine că a avut curaj. Nu mă așteptam să vină. Își face o chimbare pentru ea.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Ce spune Ștefan despre venirea Adrianei, fosta lui iubită, în competiție

În emisia live de Mireasa de pe 19 martie 2024, Adriana s-a arătat deranjată de ceea ce a spus Ștefan:

„Nu a fost că n-ai vrut tu. Ai dat-o ca și cum tu n-ai vut și eu am fost cea care a insistat. N-a fost așa. Am discutat de comun acord că nu ne putem înțelege pe partea asta de relație. Eu țin să spun că nu am o intenție față de Ștefan.

Citește și: Mireasa, sezon 9. Ce a spus psihologul Eduard Puiu despre gestul doamnei Daniela de a o bloca pe Laura, iubita lui Cristian

Simona Gherghe le-a spus celor doi că pe grupuri circulă imagini cu fiecare dintre ei alături de un bichon alb. Adriana și Ștefan au spus că este vorba despre căței diferiți.

Citește și: Mireasa sezon 9, 19 martie 2024. Iuliana susține că lui Liviu „îi cam fug ochii”. La ce fată se referea: „Doar el se uita la ea”