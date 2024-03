Adriana a mărturisit că e fosta iubită a lui Ștefan. Cei doi au avut o scurtă relație, de trei luni, în adolescență.

De atunci, au continuat să meargă la petreceri și chiar au lucrat recent împreună. Ea spune că nu s-a înscris la emisiune pentru el, iar băiatul consideră că nu acesta este scopul ei la Mireasa.

Mireasa sezonul 9. Ce spune Ștefan despre venirea Adrianei, fosta lui iubită, în competiție

Adriana și Ștefan au dat mai multe detalii despre legătura lor. Cei doi au vorbit ultima dată în urmă cu trei luni, când au avut un proiect comun.

”Nu am păstrat legătura în acest timp, să știu că a venit la emisiune.”, a zis Adriana. ”Într-adevăr, noi facem sală, am făcut și o să mai facem sală, că suntem din aceeași comună. Am făcut într-un proiect de nutriție, voiam să fac un curs de nutriție personalizat pentru toată lumea. Cum are studiile făcute pe marketing, am crezut că o să mă ajute, m-a ajutat, dar în timp am avut nevoie de alte indicații și m-am focusat pe alt băiat, să creăm mai mult.”, a spus Ștefan.

În continuare, băiatul cu care Maria este într-o cunoaștere, a încercat să lămurească situația.

”În acest timp, nu am mai vorbit cu ea de o perioadă lungă. M-am gândit că cel mai potrivit pentru mine, ca să învăț marketing, e și să intru într-o emisiune de marketing, să văd exact ce înseamnă. Aveam de ales: în armată, în Spania sau la emisiunea aceasta. Am ales cea mai bună variantă pentru mine.”, a mai spus Ștefan.

Ștefan nu consideră că fosta iubită, Adriana, a intrat în casa Mireasa pentru el, ci doar e dornică de o nouă experiență.

”De când o știu, nu a fost o atracție între mine și ea, din punctul ei de vedere. Din punctul ei poate a fost. Nu cred că s-a înscris pentru mine. Ea, cum a și menționat, sora ei a insistat să se înscrie la alte emisiuni, mă bucur că a avut curajul să o facă”, a mai afirmat concurentul.

Adriana și Ștefan au avut o relație în urmă cu mulți ani

Adriana o cunoaște pe doamna Iuliana și pe Ștefan, fiind din aceeași comună. ”Noi făceam sport împreună, el are o sală de fitness. Am petrecut timp pe toată perioada împreună, am fost împreună 3 ani, pe o perioadă de trei luni. Eu aveam 15 ani, el 18. A fost o relație de o vară. Familiile noastre se cunosc, ne-au văzut. La momentul acela simțeam că mă potrivesc cu el. Acum nu pot spune că-mi doresc ceva cu el.”, a mai spus acesta.

Adriana spune că sora sa a fost înscrisă. S-a întâmplat la o săptămână după ce Ștefan a fost acceptat la casting.