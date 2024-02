Mireasa sezon 9, 21 februarie 2024. De ce au plecat Antonia și Valentin în mijlocul emisiei live. Care e statusul lor

În timpul emisiei live de Mireasa de pe 21 februarie 2024 Simona Gherghe i-a anunțat pe Antonia și Valentin că au un date la care trebuie să participe.

Cristian a făcut o dezvăluire uluitoare despre Valentin, cum că ar avea o iubită în afara casei. După emisia liva, Antonia i-a cerut concurentului explicații. Tânăra l-a crezut pe Valentin când i-a spus că nu are o iubită în afara casei Mireasa.

„Eu nu mai am treavă cu ea. Ce vrei? Să mă pun în genunchi în fața ta? Văd că nu mă crezi și că nu ajungem nicăieri. Crezi că aș fi omul potrivit să pot să fiu atât de fals?”, i-a spus Valentin Antoniei.

„Nu. Tu pari un om real, pentru că tu în emisiunea asta n-ai încercat să fii fals, ți-ai arătat și defectele”, a spus Antonia.

În ce stadiu sunt Antonia și Valentin. De ce au plecat din emisia live de Mireasa

Întrebați care e statusul legăturii lor, Antonia l-a lăsat pe Valentin să vorbească, iar tânărul a spus:

„De cunoaștere. Încerc să o supun și eu o zi două la câteva teste”, a spus tânărul în emisia live de Mireasa de pe 21 februarie 2024.

„Cum am zis eu că am nevoie de timp, așa are și el nevoie de timp. Atracție există”, a spus și tânăra.

„Înțeleg că plecați la un date. Când?”, i-a întrebat Simona Gherghe.

„Când doriți dumneavoatră!”, a răspuns Valentin.

„Acum! Plecați!”, i-a invitat Simona Gherghe.

„Vă mulțumim! O zi bună să aveți”, a spus Valentin.

Antonia și Valentin au plecat din live pentru a merge la un date.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.