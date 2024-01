Mireasa sezon 9, 24 ianuarie 2024. Cine este Dediș (Ionuț), concurentul care a venit însoțit de mătușa Ioana

Dediș este concurent în sezonul 9 Mireasa. Tânărul în vârstă de 30 de ani a venit la Mireasa însoțit de mătușa sa.

Dediș are 30 de ani și este dintr-o cumună brăileană. Ionuț spune că are simțul umorului. Concurentul lucrează în industria muzicală, ocupându-se cu partea de promovarea a artiștilor. Dediș are o soră mai mică și provine dintr-o familie simplă, spune el. E foarte pasionat de natură. Până la cei 30 de ani ai săi Dediș a avut 3 relații.

Cine este Dediș din sezinul 9 Mireasa

„Aleasa inimii mele mi-aș dori să fie mai mică de vârstă decât mine, să nu fie mai înaltă decât mine și nici mai inteligentă decât mine. Îmi plac femeile care nu sunt posesive, sau geloase. Mi-aș dori să fie frumoasă, o femeie îngrijită, cu ochii frumoși. Îmi doresc o femeie să fie undeva la mijloc între gospodină și carieristă”, a spus Dediș.

Tânărul a precizat că nu e interesat de trecutul femeii pe care o are alături.

Dediș a venit în sezonul 9 Mireasa însoțit de mătușa Ioana, despre care spune că e „sufletul petrecerii”.

Întrebat de Antonia de ce nu vrea alături o femeie mai inteligentă decât el, Dedișa a răspuns: „Porbabil e o chestie de ego”.

Dediș a avut un blind date cu Delia, căreia i-a spus că nu se consideră încă bărbat, simțid că acum a început să se maturizeze.

