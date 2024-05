Mireasa sezon 9, 24 mai 2024. Rezultatul cursei de eliminare dintre Cristian și Ionela

În cursa de eliminare care a fost valabilă până în gala de pe 24 mai 2024 de la Mireasa s-au aflat 2 concurenți: Cristian și Ionela. Simona Gherghe a anunțat rezultatul!

Cursa de eliminare a fost între Cristian și Ionela, iar cei doi concurenți au transmis câte un mesaj prin care să mărturisească ceea ce simt.

„Mi-aș dori ca telespectatorii să mă păstreze în casa Mireasa pentru că sunt în așteptarea noilor concurenți și pentru că vreau să mă mărit și să îmi găsesc persoana potrivită” a spus Ionela.

Cristian a recunoscut că este conștient de faptul că publicul nu îl iubește atât de mult, dar repetă din nou că nu vede o problemă în această situație.

„Publicul nu mă iubește atât de mult datorită poziției pe care o am în ziua aceasta, dar nu am urmărit să fiu singur, tocmai de aceea am venit aici. Să îmi găsesc pe cineva chiar cu riscul de a nu fi iubit de către public”

Publicul Mireasa a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 la întrebarea: „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, opțiunile de vot fiind: Cristian și Ionela.

În gala de pe 24 mai 2024 Simona Gherghe a anunțat cine părăsește casa Mireasa, conform dorinței telespectatorilor.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Cristian și Ionela. Ce a votat publicul Mireasa

Simona Gherghe a anunțat cum a votat publicul la cursa de eliminare la care s-au aflat cei doi concurenți.

„Un vot foarte strâns! Cu 56,5% dintre voturi părăsește casa Mireasa: Ionela!”

În urma cursei de eliminare publicul a votat ca Ionela să părăsească emisiunea!

Iată cum au decis mamele să blocheze concurentele!

Doamna Viorica a blocat-o pe Adriana.

Doamna Floarea a blocat-o pe Ionela.

Doamna Daniela a blocat-o pe Cristina.

Doamna Mariana a blocat-o pe Adriana.

Doamna Iuliana a blocat-o pe Adriana.

Mama săptămânii este doamna Viorica.

Mireasa săptămânii este Delia.

Locul 2: Laura

Locul 3: Maria

Mirele săptămânii este Cristian.

Locul 2: Ștefan

Locul 3: Albert

