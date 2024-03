Mireasa sezon 9, 25 martie 2024. Laura a întrerupt discuția dintre Antonia și Cristian. Ce au vorbit cei doi foști iubiți

Laura a vrut să discute cu Cristian după despărțirea lor. Iată ce și-au spus cei doi foști iubiți.

Laura a mers în bucătărie, când Cristian și Antonia purtau o discuție. Voia neapărat să vorbească cu fostul ei iubit.

Laura a întrerupt discuția dintre Antonia și Cristian. Ce au vorbit cei doi foști iubiți

În bucătărie, Cristian și Antonia discutau. La un moment dat, a apărut Laura. Antonia s-a retras, iar Cristian a întrebat-o ce s-a întâmplat de a venit.

Băiatul a vrut să se retragă, spunând că dorește să își mai pună vin. Laura s-a oferit să îl însoțească. La rugămintea ei, Cristian și Laura au purtat o discuție lămuritoare.

”Nu sunt pregătit să mă căsătoresc”, a zis Cristian. S-a întâmplat după ce Laura l-a întrebat de ce a venit la Mireasa. El a zis că scopul lui principal e să se cunoască mai bine.

Fiul doamnei Daniela a încurajat-o să facă ce simte, dacă vrea să se căsătorească să o facă. La scurt timp, Laura a vrut să știe cum de Cristian și Antonia se află în acest loc, având în vedere că, potrivit informațiilor ei, au participat amândoi la un anume casting și se cunoșteau.

”Eu dacă vreau ceva cu cineva, nu trebuie să mă întâlnesc undeva anume”, a mai zis băiatul.

”Eu vreau să pleci din emisiunea asta, ca să nu te văd cu asta. Tu ce crezi?!”, a zis Laura în finalul discuției.

În emisia live din 25 martie 2024, Antonia a ținut să clarifice un aspect.

”Mi se pare că a fost un soi de manipulare. Eu când am intrat în casă, am mers și am arătat telefonul”, a zis Antonia referitor la faptul că îl știa pe Cristian.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

