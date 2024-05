Mireasa sezon 9, 27 mai 2024. Maria și Ștefan, despărțire și împăcare la final de săptămână: „Înghit eu prea multe!”

În emisia live de Mireasa de pe 27 mai 2024 au fost dezbătute disputele pe care le-au avut Maria și Ștefan la sfârșitul săptămânii trecute.

Vineri noapte, Maria și Ștefan au atras din nou atenția cu certurile pe care le-au avut din cauza discuției concurentului cu Ionela, cea care a părăsit competiția în gala din 24 mai.

Ștefan a observat inițial faptul că Maria nu se simțea bine la petrecere și a luat-o să vorbească în particular pentru a nu strica dispoziția tuturor.

Mireasa sezon 9, 27 mai 2024. Maria și Ștefan, certuri fără oprire din cauza discuției concurentului cu Ionela

Deși concurenta a mers de bună voie, în momentul în care au intrat în încăpere, amândoi au început să ridice tonul, iar Ștefan a luat-o de mâni pentru a merge împreună pe canapea.

Maria s-a simțit bruscată și a reacționat începând o serie de reproșuri din relația lor.

„De ce mă bruschezi tot timpul? De ce mă tragi de mâini dacă vezi că vreau să stau într-un loc? Mă tragi de mâini când nu vreau să fac ceva, nu e prima dată.” a strigat Maria plină de nervi și supărată.

În timp ce Maria a început să îi reproșeze lui Ștefan tot ce face, concurentul a răbufnit:

„Înghit eu prea multe!”

Maria nu i-a dat voie lui Ștefan să își expună punctul de vedere și a continuat:

„Nu îmi place, n-am nevoie de un fătălău, am nevoie de un bărbat care să aibă grijă în primul rând de sufletul meu, toată atitudinea mea e din cauza atitudinii tale. Pentru că eu în viața mea nu am nevoie de bărbați care să nu fie atenți la sufletul meu.

Nu suport să fiu bruscată, am fost bătută, rău, Ștefan. Nu mai vreau, nu mai pot, lasă-mă că m-am enervat”

Ștefan rămâne uimit de tot ce aude, referitor la traumele Mariei despre care nu știa, dar cu toate acestea, nu a înțeles ce vrea Maria de a ajuns să reproșeze tot felul de lucruri pe care le-au mai discutat anterior, iar concurenta explodează din nou:

„Să ne despărțim: asta caut, nu îmi place să mă obligi sa fac ceva!” striga Maria în timp ce urca scările.

„Eu vreau să luăm o pauză. Ai auzit? În momentul acesta noi nu mai suntem împreună. Nu mai vreau nimic și vreau să plec acasă.

Totuși, la petrecere, Maria i-a explicat iubitului tot ce a deranjat-o pe parcursul tensiunilor dintre ei, recunoscând și că a greșit exagerând cu anumite lucruri.

„Te-am luat un pic mai dur, nu tare, te-am luat să te am mai aproape, poate am exagerat, într-adevăr am exagerat. Dacă vrei să luăm o pauză, ok, accept decizia, sunt aici pentru sufletul tău și pentru sufletul mamei mele. Dacă vrei o distanțare, îți accept decizia” a explicat Ștefan, moment în care Maria s-a ridicat și a plecat de lângă el confirmându-i despărțirea.

Ulterior, pe parcursul serii, Ștefan a încercat să o împace, discutând din nou, iar la scurt timp concurentul s-a pus în genunchi în fața ei:

„Poți să treci peste? Să o luăm de la capăt? Dacă nu ne place un lucru de ce să îl facem și să îl ținem în continuu?”

Doamna Iuliana, sărbătorita zilei a observat supărările dintre cei doi și s-a retras în cameră. Cu toate acestea, Adriana a adus-o înapoi în livind unde Maria și Ștefan o așteptau cu tortul, dând dovadă că s-au împăcat.

„Am crezut că a fost ceva mai rău am crezut că au pus pauză. M-am atașat foarte mult de Maria!” a spus doamna Iuliana cu tristețe.

