Mireasa sezon 9, 28 mai 2024. Maria a izbucnit în lacrimi în platou. Adriana crede că Ștefan nu este fericit cu iubita lui

Maria a cedat din cauza tensiunilor care nu se mai opresc. Adriana spune că Ștefan nu își dorește o femeie ca ea lângă el.

Tensiunile par să nu se mai oprească pentru Maria, care a cedat din nou. Concurenta a izbucnit în lacrimi în platou în timp ce discuta cu Simona Gherghe.

Iată de ce Maria nu își regăsește liniștea, chiar dacă s-a împăcat cu Ștefan!

Mireasa sezon 9, 28 mai 2024. Maria a vorbit cu mama ei la telefon

Maria a avut ocazia de a vorbi cu mama ei pentru câteva minute la telefon, iar mama ei i-a dat câteva sfaturi pentru a o ajuta.

„Mami nu mi-a plăcut ce am văzut. Dacă tu consideri că nu este pentru tine, mai bine pui punct și gata. Asta este părerea mea. Nu te cunoaște nimeni mai bine ca noi.

Nu mi-a plăcut reacția ta. Cred că nici ție nu ți-a plăcut. Ștefan nu a fost vinovat, așa cum ai spus tu. Eu am încredere în tine și știu că tu ești puternică. Viața ta nu trebuie spusă. Nu mai vorbi despre trecut” i-a spus mama Mariei.

Doamna Iuliana, care o apreciază foarte mult pe Maria, i-a arătat din nou sprijinul atunci când concurenta le-a povestit despre conversația cu mama ei.

În platou, Maria a izbucnit din nou în plâns simțind că cedează după câte s-au adunat.

„Sunt bine!” spunea concurenta în timp ce, paradoxal, plângea.

Se pare că ultimele lucruri care s-au întâmplat și-au spus cuvântul, iar Maria se simte

Cu toate acestea, Adriana nu s-a abținut și și-a expus punctul de vedere cu privire la relația Mariei cu Ștefan.

„Poate că ea nu vrea să expună tot ce simte el pentru că ea este foarte vulcanică, iar el simte să o țină în frâu. Eu știu ce își dorește el și ce tipar de femeie are. Vrea o femeie matură, amiabilă, să îl înțeleagă să îl asculte și să fie o cale între ei.

Eu îl văd să nu stea lângă o asemenea femeie în care își expune gelozia de prea multe ori” spunea concurenta la testimonial.

În platou, Adriana, care este prietena lui Ștefan și înafara competiției, a dezvoltat ce a spus la testimonial:

„Acceptă mult prea mult. Am evitat să discut cu Ștefan și doamna Iuliana pentru că am văzut-o pe Maria geloasă și nu am vrut să creez un conflict.”

Maria nu a vrut să comenteze părerea Adrianei.

