Mireasa sezon 9, 28 mai 2024. Maria și-a cerut scuze de la Ștefan. Familia concurentului le-a făcut o vizită în casa Mireasa

În emisia live de Mireasa de pe 28 mai 2024, Maria și Ștefan au fost surprinși de vizita familiei. Cei doi s-au împăcat și au discutat despre tot ce s-a întâmplat zilele trecute.

După zecile de reproșuri și certuri dintre cei doi, Maria și Ștefan s-au împăcat, cerându-și iertare unul de la celălalt.

Cei doi par acum împăcați cu situația dintre ei și s-au bucurat de vizita familiei concurentului în casa Mireasa.

Iată ce detalii au discutat Maria și Ștefan cu familia acestuia!

Mireasa sezon 9, 28 mai 2024. Maria și Ștefan s-au împăcat după zecile de reproșuri

După discuțiile pe care Maria le-a avut și cu mama iubitului ei, cei doi au stat de vorba din nou și s-au înțeles unul pe celălalt.

Maria: Tu esti mai puternic decât mine! Vreau să am răbdare Ștefan, contează să ne înțelegem reciproc. E păcat, că noi doi chiar ne-am chinuit. Eu chiar consider că am tras!

Ștefan: E important să te lași ajuată, în rest ești perfectă, ai cel mai bun suflet!

Cei doi au încheiat discuția mărturisindu-și iubirea și îmbrățișându-se, pornind o nouă discuție despre copiii.

„Am văzut-o pe Maria foarte afectată, mi s-a părut că se pedepsește pe ea. Că nu vede adevărul” povestea doamna Iuliana, bucuroasă că cei doi s-au împăcat.

Mireasa sezon 9, 28 mai 2024. Maria și Ștefan au primit vizita familiei concurentului

Cu ocazia zilei doamnei Iuliana, familia ei și a lui Ștefan au venit în vizită pentru a-i face o surpriză, aducându-l și pe nepoțica pe care nu reușise să o cunoască!

Maria a făcut cunoștință cu familia iubitului ei și s-au bucurat împreună de vizită, povestind despre tot ce se întâmplă.

„Cel mai bine lăsăți unul de la altul că nu aveți nimic de demonstrat” spune Vasilică, un membru al familiei.

Doamna Iuliana a intervenit și i-a spus că ei ar trebui să vorbească cât mai mult aici pentru a se lămuri unul cu privire la celălalt.

„Mie nu mi-a plăcut ce am văzut aseară. Îmi venea să intru prin telefon la voi” a mai adăugat cineva.

„Aici orice cuvânt te poate afecta, ai momente când nu mai gândești rațional. Normal că îmi pare rău. Conștientizez” s-a apărat Maria.

„El spune că nu a greșit pentru că așa e el ca om” a motivat una dintre rudele lui Ștefan.

Toți cei care i-au vizitat, au încercat să îi explice Mariei că a greșit, iar ea a continuat să își mențină părerea în ciuda tuturor discuțiilor.

