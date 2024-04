Mireasa sezon 9, 4 aprilie 2024. Tensiuni între Maria și Ștefan. Gestul care a deranjat-o pe fată: „Crezi că le știi pe toate”

Maria și Ștefan au avut parte de o discuție tensionată, după ce fata a fost deranjată de un gest făcut de băiat în direct la Capricii.

Maria i-a reproșat lui Ștefan că nu a luat-o în brațe pe canpaea la Capricii, înainte de a începe emisia live. Ștefan s-a așezat pe canapea la câțiva centimetri distanță de Maria și nu a privit-o, fapt care a deranjat-o pe concurenta Mireasa.

Maria și Ștefan au avut apoi o discuție tensionată.

Maria: Când stăm în live-uri mi se paormal să stăm unul lângă altul.

Ștefan: Dacă fac un pas greșit îmi sari în cap? Vrei să cauți cu mine ceartă? Că nu te înțeleg! Stai prost cu răbdarea?

Maria: Mă enervezi! Poți să te duci, dragule, toată viața să stai singur! Îmi lași impresia că tu crezi că le știi pe toate! Eu nu zâmbesc și chiar iau lucrurile în serios. În momentul ăsta te uiți la mine ironic!

Ștefan: De ce ai orgoliul ăsta așa de mare?

Maria: Că așa sunt eu! Nu vreau să vorbim despre asta acum!

Ștefan, încurcat în live la Mireasa, după difuzarea imaginilor cu el și Maria

„În emisia live de Mireasa de pe 4 aprilie 2024 Ștefan „s-a afundat” în aplicații: „O iubesc și pe ea... Nu e iubirea pură... Îmi e dragă. De ce să erupă vulcanul pentru că am stat un minut relaxat”, a spus iubitul Mariei.

Maria s-a adresat și mamei iubitului său

„Doamna Iuliana, veniți aici să-i spuneți fiului să fie mai cuminte, mai empatic”, i-a spus Maria mamei lui Ștefan.

„Să nu vă mai aprindeți așa repede. Nu mi se par astea niște chestii de supărare”, a spus doamna Iuliana.

După toate disucțiile, Ștefan s-a retras la somn, chiar dacă ușile erau deschise și ar mai fi putut să stea cu Maria, iar fata a fost deranjată și de acest gest.

„Nu mă simt înțeleasă! Absolut deloc! Nu simt că are empatie față de mine! M-am simțit penibil ând toate cuplurile stăteau împreună și a venit, m-a pupat pe frunte și a spus că se duce să doarmă. În condițiile în care noi am avut prima ceartă, nu a fost ok, nu m-am simțit bine!”, a spus Maria în emisia live de Mireasa.

„Nu o să vin să te rog în genunchi!”, a spus Ștefan.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.