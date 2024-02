Mireasa, sezon 9. Ce a postat Valentina în online, imediat cum a părăsit competiția. Ce a avut de transmis

Valentina a părăsit casa Mireasa în urma votului publicului. Gala de pe 16 februarie a fost cea în care și-a aflat eliminarea. După ce a părăsit casa Mireasa, Valentina a venit cu un mesaj pentru cei care au susținut-o și încurajat-o.

La scurt timp după ce și-a primit telefonul și a părăsit casa Mireasa, Valentina a început să fie foarte activă în mediul online. Fata a primit numeroase mesaje de susținere și a ținut să le mulțumească tututor celor care i-au spus cuvinte frumoase.

Valentina a publicat un prim mesaj pe contul ei de Instagram, după cele 3 săptămâni petrecute în casa Mireasa.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 7 februarie 2024. Ce au discutat Șervan și Valentina, după ce tânărul a vorbit despre ocupația fetei

Primul mesaj publicat de Valentina în online, după ce a părăsit casa Mireasa. Ce a făcut când și-a primit telefonul: „A fost o zi foarte grea pentru mine”

„Țin să vă mulțumesc tuturor, ați fost alături de mine, am fost susținută de voi și vă mulțumes cpentru asta. Mulțumesc pentru sutele de mesaje, a fost o zi foarte grea pentru mine. Îmi cer scuze că nu am reușit să răspund tuturor, dar o voi face”, a scris Valentina pe Instagram.

Fosta concurentă a sezonului 9 a publicat și câteva dintre mesajele pe care le-a primit de la cei care au îndrăgit-o în emisiune. Susținătorii i-au urat să fie fericită și i-au spus că o consideră o persoană minunată, matură și cu capul pe umeri.

Valentina a ieșit din casa Mireasa după ce s-a aflat într-o cursă de eliminare cu Delia. Bruneta a interacționat cu Șervan în timpul șederii sale în casa Mireasa, iar băiatul a fost și el elimiat direct, la votul fetelor. Cei doi s-au bucurat că au ieșit împreună din casa Mireasa, însă rămâne de văzut dacă se va înfiripa ceva între ei, în afara competiției.

Simona Gherghe a anunțat procentele și i-a urat drum bun în viață fetei eliminate.

”Procentele au fost 25,17% la 74,83%. Un scor destul de mare, nu a fost o luptă umăr la umăr, cum se întâmplă de mai multe ori când avem o cursă de eliminare. Fata care părăsește emisiunea este Valentina”, a anunțat Simona Gherghe.

Valentina a avut un mesaj emoționant după ce aflat că este eliminată de la Mireasa sezonul 9.

”Știam, mă așteptam. Eu sunt bucuroasă că am ajuns până aici. Am întâlnit oameni minunați. Nu am avut mamă când eram mică, dar mi-a dat Dumnezeu aici mai multe”, a spus Valentina.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 5 februarie 2024. Șervan, pus pe gânduri de o scrisoare despre Valentina. Ce mesaj a primit

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pățit în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.