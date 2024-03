Mireasa, sezon 9. Cum a reacționat Laura când Khaled a recunoscut în direct că o place: „Momentan...”

Khaled a recunoscut în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii că Laura este fata din casa Mireasa pe care o place.

Khaled le-a cerut scuze celor din platou pentru momentul în care a zis că el și Sarah nu plac aceeași fată. Tânărul a spus cu subiect și predicat că are aceeași preferință ca Sarah. Laura este fata pe care concurentul o place.

În timp ce se afla lângă Laura pe caneapea, Khaled a spus că o place:

„De când am venit aici îmi place de Laura. Mie îmi place de tine. Am zis asta și când am fost la mall”, a spus Khaled.

Khaled a ales-o pe Laura pentru a ieși la mall cu el, însă a încercat să spună că alegerea a fost aleatorie. Sarah, fiica lui Khaled a fost absolut fermecată când a văzut-o pe Laura, însă tatăl micuței a încercat să spună că el și fetița nu plac aceeași fată. În cele din urmă, tunisianul a recunoscut evidentul: o place pe iubita lui Cristian.

Ce a spus Laura după ce Khaled a recunoscut în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii că o place

Laura a zâmbit în platoul de la Mireasa, Capriciile Iubirii, dar a precizat că își dorește să vadă cum decurge relația cu Cristian.

„Eu momentan am relație și vreau să văd cum o să decurgă această relație în continuare,. Nu am ce să spun mai mult! Momentan nu mă văd cu altcineva

„Și eu apreciez chestia asta”, a spus Khaled.

