Mireasa, sezon 9. Elena s-a pozat de una singură. Cum a apărut iubita lui Valentin, la scurt timp de la Finală

Elena și Valentin au ajunsă până în Finala sezonului 9 Mireasa, însă cei doi nu s-au logodit. La scurt timp de la Finală, tânăra a apărut în mediul online într-o ținută elegantă.

În timp ce cuplurile căsătorite pozează împreună pe rețelele sociale, Elena și Valentin nu s-au afișat pânănă acum împreună. Fata s-a pozat de una singură, purtând o ținută neagră și un machiaj pe chip care îi accentuează frumusețea.

De altfel, Elena și Valentin au spus din emisiune că nu se vor muta împreună după Finală și că vor vedea pe parcurs cum le va decurge relația.

Ce imagine a publicat Elena după Finala Mireasa

Cei care au plăcut-o pe Elena în cadrul sezonului 9 Mireasa, s-au bucurat să vadă imaginea publicată de aceasta pe rețelele sociale.

„Plecăm separat. Ne vedem duminică. Luni avem o filmare și apoi vedem”, a explicat iubita lui Valentin, în timp ce Simona Gherghe a remarcat că acest lucru lasă o mare incertitudine asupra relației lor.

„E normal să fie o mare incertitudine. Normal că este. M-am uitat, am analizat și eu. Mereu am analizat. Mereu am fost atentă și când părea că nu sunt. Tot ceea ce fac, alegerile mele sunt cu cap. Și asta aștept: să văd afară ceva”, a spus ea.

"Mireasa: Confesiuni", seria exclusivă AntenaPLAY, continuă cu sezonul 6, care îi va avea protagoniști pe concurenții Mireasa

Producția care se va vedea exclusiv în AntenaPLAY debutează miercuri, 17 iulie 2024, cu marii câștigători. Aceștia vor împărtăși impresii despre sezon și vor face dezvăluiri într-un interviu care se va vedea în AntenaPLAY la scurt timp de la Marea Finală.

Ulterior, fanii Mireasa vor putea urmări interviuri cu ceilalți finaliști și alți concurenți. Păreri pe care nu și le-au exprimat până acum, situații incitante și răsturănri de situație, toate aceste subiecte se vor regăsi în interviurile "Mireasa: Confesiuni".

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile "Mireasa: Confesiuni"

Aceest sezon de "Mireasa: Confesiuni" va fi compus din mai multe interviuri, difuzate săptămânal în platformă.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii vor face declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 9 își vor exprima părerea la cald despre rezultatul votului publicului.

"Mireasa: Confesiuni" este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Așadar, pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!