Mireasa, sezon 9. Maria și Iuliana s-au certat în direct: „Te rog să nu mai urli!”. Ce dezvăluiri au făcut

Maria și Iuliana s-au certat în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Iubita lui Ștefan a susținut că bruenta ar fi flirtat cu băiatul.

Iuliana a explicat perspectiva ei despre gestul cu paharul de vin de la petrecere, în urma căruia Maria a răbufnit. Iubita lui Ștefan a fost deranjată că Iuliana a ciocnit un pahar de vin cu băiatul.

Iuliana a recunoscut că ea și Maria au vorbit la duș fără lavaliere. Maria a dezvăluit că Iuliana i-a spus că voia să plece din casă când era în cursa de eliminare și în cunoaștere cu Vlad. Iuliana a dezvăluit că Maria a fost deranjată de privirile lui Ștefan la dansul Elenei.

Citește și: Mireasa sezon 9, 13 mai 2024. Momentul în care Albert cade pe masă la petrecere. Ce reacții au fost după ce distracția s-a oprit

Iuliana și Maria, schimb de replici la Capricii: „Te rog să nu mai urli!”

Iuliana: Pot să explic ce s-a întâmplat. Și ma doare foarte tare pentru că nu este adevărat. Niciodată nu l-am privit cu alți ochi pe Ștefan. Eu eram afară și am cerut la producție dacă îmi pot da o sticlă de vin. Am întrebat-o pe Maria dacă vrea și Ștefan mi-a făcut semn că vrea și el. Am făcut schimb de pahare pentru că Vlad ni l-a combinat cu apă minerală și am zis că îi dau lui Ștefan paharul cu mai puțină apă. Dacă îmi plăcea de el eu spuneam. L-am tratat așa din respect.

Maria: Ideea e că intuiția mea nu m-a înșelat niciodată!

Iuliana: Ba te-a înșelat de data asta.

Maria: Te rog frumos să mă lași să temrin ce am de comentat

Iuliana: Te rog frumos să nu mai urli și să nu mai vorbești urât.

Maria: Nu am vorbit o secundă urât cu tine. Ai intervenit peste mine și m-ai deranjat. Te rog să taci!

Iuliana: Tu ești deranajată de orice.

Maria: Ea vorbește peste mine.

Iuliana: Cum să te las să termini dacă nu e adevărat?

Maria: Am observat de la Iuliana încă de când a intrat Ștefan în casă gesturi, priviri. Am preferat să tac de mai multe ori. Au fost gesturi, priviri, intenții, complimente.

Iuliana: În baie, când am vorbit fără lavaliere, a făcut o criză de gelozie pentru că Ștefan s-a uitat într-un fel la Elena.

Maria: Am zis că în momentul în care a fost cu dansul Elena a dansat într-un fel.

Iuliana: Ea de-aia a ieșit de pe ring, nu că se simțea rău.

Maria: Ba nu! Nu m-am simțit bine

Iuliana: Eu risc aici o pedeapsă foarte mare pentru că am recunoscut chestia asta, deși eu nu-mi doresc să ple pentru că e Vlad aici. Așa a făcut: a ieșit de pe ringul de dans pentru că a făcut o criză de gelozie. Mi-a zis în baie. Ești foarte geloasă!

Maria: Pot să vorbesc și eu? Sau e un monolog! Nu am făcut nicio criză de gelozie, nu sunt o persoană geloasă.

Citește și: Mireasa sezon 9, 13 mai 2024. Elena, deranjată de interacțiunile dintre Valentin și Antonia: „E geloasă pe fosta”