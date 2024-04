Mireasa, sezon 9. Tatăl lui Alexandru, intervenție telefonică în direct. Ce a spus domnul George despre mărturisirile fiului

După ce Alexandru a mărturisit că a fost dependent de jocuri de noroc, tatăl acestuia a intrat în direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, după ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului față de ea.

„Am văzut ceva care m-a surprins nu plăcut. Trecând peste toate cele, am apreciat că ai avut puterea să vorbești. Am încercat să discutăm problema respective și să o remediem, astfel ăncât să priceapă cât rău este în jocurile de noroc. Alexandru ne-a povestit o dată sau de două ori. Tati, uite ce am făcut, a fost doar de distracție și uite ce am câștigat. Noi am rămas uimiți și nu am vorbit 2 zile cu el. Am rămas surprinși față de situația pe care a povestit-o”, a spus domnul George.

Tată, îmi pare rău că ați aflat ce ați aflat prin intermediul ăsta. Sper că nu v-am dezamăgit!

„Tu niciodată, copilul meu, nu ne dezamăgești! O să fim în spatele tău de fiecare dată să te corectăm, să vă corectăm, atunci când greșiți.

Cristina către Elena: „Îți place de Alexandru?”. Cum a răspuns fata care a reclamat că se simte exclusă. Tânăra a început să plângă în direct

Alexandru și Cristina au mai fost prezenți pe canapeaua de la Capricii și când Elena a explicat motivele pentru care se simte exclusă de ei și consideră că și-au schimbat comportamentul la 180 de grade de când ea nu mai este în cunoaștere cu Valentin. Elena a spus că Alexandru a ieșit din horă când ea s-a așezat lângă el, că fata nu ar fi lăsat-o să stea la masa ei de machiaj și că pufăie când sunt materiale despre ea. Cristina a negat că ar avea un comportament ostil față de Elena:

„Elena, pe bune! Ce vrei să faci că nu te înțeleg! Doamne ferește! Nu i-am zis nici dă-te mai încolo. Îți place de Alexandru? Te-a deranjat așa mult că n-a stat lângă tine în horă, sau care e problema!”, a spus Cristina.

„Doamne Maica Domnului! Nu (nr. Nu îi place de Alexandru). Eu pur și simplu am zis ce mi s-a părut mie. Nu am încercat să fac nimic”, a spus Elena.

„Cu riscul de a părea nesimțit și îmi asum, nu mă interesază. Mă interesează strict de mamaie și Cristina. Să fie sănătoasă (n.r. dacă Elena l-ar plăcea). Eu sunt într-o relație, iubesc, sunt iubit!”, a spus Alexandru.

