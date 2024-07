Mireasa, sezon 9. Valentin și Elena s-au despărțit. Mesajele despre separare publicate de cei doi: „Nu am dorit să ascund”

Valentin a anunțat pe Instagram că el și Elena nu mai formează un cuplu de pe data de 26 iulie, la 2 săptămâni de la Finala sezonului 9 Mireasa. Elena a venit și ea cu un mesaj despre separare.

Fostul concurent Mireasa a publicat pe rețelele sociale un mesaj prin care a anunțat că nu mai este împreună cu Elena. Băiatul a precizat că el a fost cel care a rupt relația, spunându-i Elenei că nu simte ceva mai mult pentru ea și nu-și dorește să se țină pe loc reciporc. Valentin a spus că a vrut să intre live cu Elena pe rețelele sociale pentru a anunța despărțirea, însă fata n-a dorit, conform lui Valentin.

Elena a venit și ea cu o explicație, unde a susținut că ea și Valentin stabiliseră să anunțe despărțirea printr-un videoclip, însă băiatul n-a mai venit la întâlnirea stabilită. De asemenea, fata a spus că despărțirea a fost de comun acord.

Mesajul lui Valentin despre despărțirea de Elena

„Eu cu Elena nu mai suntem împreună de pe data de 26. Am ieșit în oraș la un restaurant, am vorbit împreună și eu i-am spus că nu mai vrem să continuăm pentru că nu simt mai mult și nu vreau să ne ținem pe loc unul pe celălalt, dar ea nu își dorește să își asume public acest lucru pentru că nu dorește să intre live împreună să discutăm cu voi. Că în relația asta am fost doar eu, așa se pare...”, este mesajul publicat de Valentin pe Instagram pe 30 iulie 2024.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa, sezon 9. Elena s-a pozat de una singură. Cum a apărut iubita lui Valentin, la scurt timp de la Finală

Mesajul Elenei despre despărțirea de Valentin

„După cum ați observat, eu și Valentin nu mai suntem într-o relație, lucru pe care l-am decis împrnă cu puțin timp în urmă. Da, nu am menționat public pentru că am fi dorit să o facem printr-un live, dar nu mă simțeam confortabilă din cauza posibilelor contraziceri car eputeau apărea așa că am decis să ne întâlnim să facem un tiktok/reel împreună, pe care l-a anulat Valentin chiar astăzi. Nu am dorit să ascund, am dorit să prezint situația într-o manieră ok, ca să vă arătăm respectul pe care îl avem față de voi până la capăt!”, este mesajul Elenei.

Elena și Valentin s-au nunmărat printre finliștii sezonului 9 Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în Finală, dorindu-și să se cunoască și în afara competiției.