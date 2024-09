Mireasa sezonul 10, 17 septembrie 2024. Stelian este afectat de separarea de Ramona. Ce a vorbit cu Sorin: „E stilul meu”

Stelian și-a deschis sufletul în fața lui Sorin, după despărțirea de Ramona. Acesta nu s-a mai putut abține și a vorbit despre separarea de fosta parteneră din show-ul matrimonial.

Duminică, Stelian și Sorin au mers în grădină unde au avut parte de o discuție sinceră. Principalul subiect de conversație a fost Ramona. Se pare că tânărul încă este afectat de ruptura dintre el și fosta parteneră, chiar dacă nu arată asta.

„Tu pari că ești în depresie”, a evidențiat Sorin.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 17 septembrie 2024. De ce lipsesc Mihai și Isabelle din emisia live. Simona Gherghe a spus totul

„E stilul meu, ăsta sunt eu. Hai să schimbăm contextul, am spus-o eu cu gura mea că nu am un handicap. Simt tot, mă bucur, sunt trist. Nu sunt un robot din păcate. Îți înțeleg punctul de vedere.”, a spus Stelian.

Ce simte Stelian pentru Ramona, după despărțire. Tânărul a dat cărțile pe față la Mireasa sezonul 10

În ediția de marți, 17 septembrie 2024, telespectatorii au aflat adevăratele sentimente ale lui Stelian pentru Ramona. Deși s-au despărțit, se pare că tânărul încă se simte atras de concurentă.

„Am spus-o că îmi este dragă, că este atracție sau a fost. Sunt toate lucrurile astea, dar nu este suficient pentru o relație de termen lung. E vorba de valori și principii. Din punct de vedere emoțional totul este fain. Sunt niște chestii peste care nu aș putea să trec. Am vorbit cu ea diseară și am tras amândoi o concluzie. Am zis că sunt afectat, cum să nu fiu? Vrei să mă apuc să bâzâi pe aici? (...) Toate acțiunile pe care le-a făcut ea sunt din prisma unui om îndrăgostit”, a mai dezvăluit Stelian.

„Se vede clar, tu spui ceva, dar faptele tale spun altceva. Tu vrei să te prefaci că nu ești afectat, dar ești. Te contrazici sigur”, i-a mai spus Sorin.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Hatice și Mihai, apariție romantică. Cum sunt acum, la o lună de când s-a vorbit despre posibila lor despărțire

Ramona a privit atentă materialul difuzat în emisia live de astăzi. De asemenea, Simona Gherghe a avut câteva întrebări în privința acestui subiect controversat, iar Stelian a oferit răspuns la toate curiozitățile.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.