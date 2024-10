Mireasa sezonul 10, 18 octombrie 2024. Raul a făcut o confesiune neașteptată despre Isabelle! Ce s-a aflat: „Mă simt îndrăgostit”

Raul a făcut o confesiune complet neașteptată despre Isabelle și camerele de filmat au surprins totul. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 18 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Isabelle și-a vărsat nervii pe Cristi și pe Paul. Concurenta le-a interzis să mai discute despre ea, dar conflictul a fost departe de-a se fi sfârșit. În ediția din 18 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 s-a aflat ce confesiune neașteptată a făcut Raul. Camerele de filmat au surprins totul și Simona Gherghe a dorit să afle detalii.

Raul a făcut o confesiune neașteptată despre Isabelle. Ce s-a aflat în ediția din 18 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

Cristi a început un atac la adresa lui Isabelle, iar tânăra a simțit nevoia să îi dea replică. Cei doi nu au ratat vreo ocazie în care să își adreseze cuvinte dure. Nici Raul nu a rămas indiferent, acesta intervenind în cearta celor doi și ajungând astfel, în scurt timp, protagonistul unui scandal cu Isabelle.

Cei doi s-au jignit în repetate rânduri, în ciuda eforturilor depuse de Simona Gherghe și de Gabriela Cristea pentru a calma spiritele.

În ediția din 18 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 au fost difuzate imagini cu o confesiune complet neașteptată făcută de Raul despre Isabelle, după toate cele întâmplate.

După conflictele recente, Raul a ajuns să regrete interacțiunile și cunoașterea pe care a avut-o cu Isabelle. Cristi s-a simțit și el jignit de afirmațiilei fetei, iar cei doi au format o baricadă împotriva ei.

„Cât de prost, prost cu P mare am putut să fiu, când primeam scrisori de la ai mei să o las. Dar am zis că știu eu mai bine. Părinții dacă zic, apoi ca ei ajungi să faci. Părintele niciodată nu o să îți vrea niciodată răul. Tu ca să ajungi în punctul ăla în care să fii golan și șmecher, ei te-au crescut. Aplici ceea ce ai învățat de la ei. De aia am stat ieri pe gânduri pe canapea”, a zis Raul, părând să regrete interacțiunile cu Isabelle.

Alături de Cristi, el a analizat vorbele zise de Isabelle și cei doi au comentat pe seama comportamentului fetei.

„Îți zic, în același timp mă simt îndrăgostit, în același timp parcă nu mă atrage nicio fată din casă. Nici eu nu știu, sunt sau nu sunt”, s-a mai confesat Raul.

Ulterior, mama lui Cristi le-a imps să nu mai comenteze la Isabelle, ci să ignore vorbele și să o lase în pace, indiferent c ear auzi: „Dacă sunteți băieți deștepți, vorbiți în live, nu aici”.

Discuțiile au continuat în platoul emisiunii Mireasa sezonul 10, în ediția din 18 octombrie 2024, când Simona Gherghe a dorit să afle despre cine e îndrăgostit Raul, dar și ce e de făcut pentru a calma spiritele. Află ce alte confesiuni s-au mai făcut în clipul video de mai sus.

