Mireasa sezonul 10, 22 octombrie 2024. Mihai a întrebat-o pe Laura dacă vrea să formeze un cuplu. Ce răspuns a dat tânăra

Mihai i-a pregătit Laurei o surpriză cu totul și cu totul aparte și a întrebat-o dacă vrea să fie iubita lui. Tânăra a stat în liniște câteva minute, apoi i-a dat răspunsul.

Profitând că s-au deschis ușile și că puteau petrece timp împreună, Mihai a pus la cale o surpriză pentru Laura, tânăra alături de care a început recent un proces de cunoaștere. Concurentul a întrebat-o pe Laura dacă dorește devină iubita lui și să formeze un cuplu. Descoperă ce răspuns a dat tânăra, în ediția din 22 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Mihai a întrebat-o pe Laura dacă vrea să formeze un cuplu. Ce răspuns a dat tânăra, după minute întregi de gândire. Ce s-a aflat în ediția din 22 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

Mihai i-a rugat pe toți să stea departe de bucătăria fetelor preț de vreo zece minute, căci el a pregătit pentru Laura o surpriză.

„Poți să deschizi ochii. Uită-te la mine. Nici nu știu cum să încep. Draga mea Laura, vreau să spun că am emoții, nu știu de ce. Mă bucur că te-am întâlnit, mă bucur că ai ales să vii în casă. Îmi doresc ca acest moment să fie cel mai special moment pe care l-am trăit aici. Ești o persoană specială pentru mine, ești o fată foarte frumoasă și nu uit să spun asta în fiecare, îmi ești foarte dragă, îmi place foarte mult de tine și sper să decurgă mult mai bine lucrurile între noi. Eu consider că nu m-am grăbit cu nimic, consider că ne-am cunoscut destul de bine, de asta nici nu am făcut anumite gesture prea mărețe sau nu m-am grăbit în declarații. Decât să spun lucruri mărețe mai bine ți le arăt, îți demonstrez. Și asta o să vezi tu pe parcurs, degeaba spun eu acum. Mi-a plăcut mereu că ai fost sinceră cu mine și sper să faci la fel în continuare. Să nu faci nimic din ceea ce nu simți sau doar de dragul meu sau doar de dragul de-a face. Am un mic cadou pentru tine și vreau să ți-l dau acum”, a zis Mihai, oferindu-i un buchet de flori, un urs de plus și un colier cu semnificație.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 22 octombrie 2024. Tess s-a refugiat plângând în brațele lui Stelian! Ce confesiune i-a făcut tânărul

„Frumoasa mea Laura, vrei să fii iubita mea?”, a fost întrebarea pusă de Mihai.

„Eu nu știu cum să reacționez la chestiile astea, foarte frumos din partea ta. Vreau să fiu sinceră cu tine, nu știu cum o să decurgă lucrurile între noi, e totul mult mai bine decât mă așteptam”, a zis Laura.

Aceasta l-a „fiert” câteva minute, apoi a dat un răspuns afirmativ. Descoperă ce s-a mai întâmplat în ediția din 22 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.