Mireasa sezonul 10. Ramona spune că nu e pregătită de o relație acum! Ce i-a spus lui Stelian și ce l-a rugat

Ramona a avut parte de o reacție furtunoasă cu privire la Stelian. Aceasta și-a spus punctul de vedere fără filtru.

Între Ramona și Stelian există o tensiune constantă în casa Mireasa, iar în ediția din 3 octombrie 2024, au apărut o serie de clipuri cu ea în care a vorbit despre Stelian. Iată ce a spus în casă, dar și lui Stelian.

Ramona spune că nu e pregătită de o relație acum! Ce i-a spus lui Stelian și ce l-a rugat

Ramona de la Mireasa și-a spus cuvântul cu privire la interacțiunea ei cu Stelian. Cei doi au încercat să vorbească, dar fără succes.

„Nu aș încurca pe nimeni. Nu sunt pregătită de o relație. Nu mă atrage niciun băiat din casă, în afară de Stelian!”, i-a povestit Ramona unui concurent.

„Pot să te iau în brațe? Îmi ești tare dragă!”, i-a spus un băiat Ramonei.

„În viața mea nu am regretat că am cunoscut o fată. Dacă aș fi știut... Regret că am cunoscut, ce prost am fost, în viața mea n am regretat că m-am purtat frumos cu o fată. Nu pot să dorm”, spune Stelian singur în curte.

Iată ce a spus Ramona în casa Mireasa, de față cu alți concurenți:

„Chiar am nervi, zici că e Dumnezeu! Mă enervează, mă face să ajung să nu-l mai suport. Să-și vadă de treaba lui! Am niște nervi, nu mai pot! Mă enervează ce vorbește. Spune că mă dramatizez eu! Toți suntem niște proști aici, el e dicționar! Eu prind foarte repede ură pe o persoană. Mă zgârie pe creier, nu-l mai suport! Eu prind ură. ”

„Ce ai cu mine? Dacă nu ai ceva bun de spus de mine de ce spui? Îți rup ție părul din cap”

„Chiar m-ai enervat! Ai grijă ce vorbești”

Iată ce au spus în timpul emisunii, în direct, cei doi:

„Îi mulțumesc lui Ionuț, îmi cer scuze față de Stelian. Uneori prefer să nu spun sentimentele mele. Consider că e mai bine să-l las pe Stelian în pace. Nu o să mai vorbesc despre el nimic dacă este atât de afectat și îl deranjează atât de mult!”, spune Ramona.

„Nu știu cu ce să încep. Mi se mi se pare ciudat să manifești niște emoții, să spui că ai niște trăiri că vorbești de rău o persoană. Nu am sentimente de ură față de ea”, spune Stelian.

