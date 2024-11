Mireasa sezonul 10. Ramona vrea să se convingă de sentimentele lui Stelian și de compatibilitatea dintre ei. Ce întrebări i-a pus

Ediția din data de 27 noiembrie a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Ramona este nelămurită cu privire la sentimentele lui Stelian. Descoperă în rândurile de mai jos ce au discutat și ce întrebări serioas și-au adresat!

În ediția din 27 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii, au fost difuzate imagini cu discuția dintre Ramona și Stelian, unde fata îl întreba despre sentimentele pe care le are pentru a se convinge de relația dintre ei.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a răspuns Stelian la curiozitățile care au măcinat-o pe Ramona!

Ramona a deschis diverse discuții cu Stelian pentru a se asigura de compatibilitatea dintre ei și sentimentele lui

Ramona: Stelian, dar tu mă simți pe mine apropiată sau distantă?

Stelian: Deocamdată te simt bine. Ai tu mici chestii care mă enervează uneori, dar o să le reglăm în afară, sunt sigur. Acum am alte gânduri. (...) Care a fost faza cu întrebarea asta?

Ramona: Pentru că mă gândeam că înțelegi greșit. Oare o să ne înțelegem noi afară?

Stelian: Ramona, daca îți arde de glume, mie chiar nu-mi arde! Ești altfel în afară decât aici?

Ramona: Nu!

Stelian: Atunci o să ne înțelegem.

Ramona: De multe ori mă gândesc dacă s-au schimbat sentimentele tale sau sunt tot la fel?

Stelian: (...) Ți se pare că mă comport altfel cu tine? Sunt obosit, nervos, indispus, dar ți se pare că mă comport altfel sau că îți vorbesc urât, că sunt violent sau că nu sunt lângă tine să îți iau apărarea? Spune-mi dacă îți lipsește ceva în relația cu mine?

Ramona: Nu.

Stelian i-a reproșat Ramonei faptul că ea își pune astfel de întrebări, iar apoi discuția s-a întreptat din nou către ispita sezonului.

După difuzarea imaginilor cu cei doi acestea au fost dezbătute și în cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, unde Gabriela Cristea a fost curioasă să afle detalii despre nesiguranța pe care o are Ramona, dar și cum se simte Stelian știind că în anumite momente este văzut ca o ispită.

Concurentul a recunoscut că nu se simte bine în momentele în care Ramona îl bănuiește că ar fi ispita, dar înțelege cum este pentru că și el a acuzat-o în trecut de acest aspect.

„Am avut multe zile în care am crezut că Stelian este ispita (...) vorbind cu el am înțeles într-un final. Eu consider că nu este Stelian, dar dacă ar fi să fie el nu aș continua relația pentru că nu aș mai avea încredere” a explicat Ramona.

Vezi în clipul video al articolului întreaga discuție din cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 27 noiembrie 2024. Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe după scandalul Stelian- Robert- Ionela

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.