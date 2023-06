Mireasa sezonul 3. Marian Pavel, anunț neașteptat cu privire a relația lui cu noua iubită. Are legătură cu o nuntă

Iată că Marian și Dana se gândesc la nuntă, iar un semn că acest lucru ar fi posibil și că ar trebui să se întâmple este faptul că iubita fostului concurent de la Mireasa a prins buchetul miresei la o nuntă la care au participat de curând cei doi.

Marian Pavel și noua iubită se gândesc deja la nunta? Dana, iubita fostului concurent de la Mireasa, a prins buchetul miresei la o nuntă

Iată că cei doi par să aibă planuri serioase de viitor, mai ales că participă la evenimente împreună și nu se mai ascund de ochii curioșilor. Ba mai mult de atât, un semn care vorbește despre acest aspect este faptul că Dana a prins buchetul la o nuntă și cei doi ar trebui să se căsătorească.

Aceștia au publicat și o imagine pe rețelele de socializare în care au ținut la vedere buchetul de flori pe care ea l-a prins. Încă nu au dat detalii prin care să spună dacă lucrurile între ei merg în direcția asta, dar prin faptul că au făcut publică această fotografie, ne putem gândi că ei iau în calcul și această posibilitate.

Motivul pentru care Marian și Andreea din sezonul 3 Mireasa s-au despărțit

Andreea Grădinaru a vorbit în mediul online despre infidelitate și cum i-a afectat aceasta relație. Mesajul său a fost unul cu subînțeles, semn că acesta ar fi motivul pentru care ea și Marian s-au despărțit.

”Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții. Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a spus Andreea pe Tiktok.