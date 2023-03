Mireasa, sezonul 3. Maria Roman, prima apariție televizată după ce a fost cerută în căsătorie. Ce a spus despre Liviu Olteanu

Maria Roman, fosta concurentă din sezonul 3 Mireasa, este mai fericită ca niciodată alături de noul său partener. Tânăra și-a găsit fericirea în brațele lui bărbatului care a cucerit-o, după divorțul de Liviu Olteanu.

La finalul lunii februarie, superba blondină a fost cerut în căsătorie, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant. Aceasta a primit un buchet spectaculos de trandafiri și un inel prețios de logodnă.

„Nu mă așteptam chiar deloc, a fost ciudat că înainte m-a supărat puțin, fiind Valentine's Day mi-a adus flori, dar nu mi-au plăcut, că eu sunt mai pretențioasă așa, știu că gestul contează, dar eu sunt așa mai răsfățată puțin. Mi-a adus flori galbene și eu nu suport culoarea galben, bine, sunt și puțin geloasă și am stat așa acolo la terasă cu prietenii de la pârtie mai bosumflată.

La un moment dat am zis că mi-e frig și hai să coborâm de pe pârtie, iar atunci mi-a zis prietena mea că vine iubitul meu de la baie și mergem imediat. Am simțit atunci că vine așa prin spatele meu și când m-am întors era deja în genunchi, cu inelul și florile. Am început să plâng, eu plâng foarte greu, a fost foarte emoționant”, a povestit fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa despre evenimentul important, potrivit spynews.ro.

Cum a apărut Maria Roman la televizor, după ce a fost cerută în căsătorie

La scurt timp de la cererea în căsătorie, Maria Roman a apărut pe micile ecrane ale telespectatorilor. Tânăra a oferit un interviu video la emisiunea lui Dan Capatos, unde a vorbit despre viața ei din prezent, dar și despre fosta căsnicie cu Liviu Olteanu.

Fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa a îmbrărcat o bluză neagră care i-a lăsat la vedere bustul generos. Mai mult decât atât, aceasta a apelat la un machiaj discret și o coafură elegantă.

„S-a făcut un an de la divorț, nu știu exact data.”, a dezvăluit tânăra la Antena Stars.

Întrebată de Paula Chirilă despre perioada în care au început să apară probleme în căsnicia ei cu Liviu Olteanu, Maria Roman a oferit un răspuns direct: „Cam prin septembrie au început să apară nori. Am descoperit multe. Am cunoscut un alt om. Viața lui, trecutul lui pe care nu am putut să îl accept. Eu am fost foarte îndrăgotită, poate chiar prea îndrăgostită, că altfel aș fi văzut din emisiune că nu este omul potrivit.”

„A început să fie tot mai rău, mai toxic pentru amândoi, zic eu. Nici nu vreau să mă mai gândesc. Cert este faptul că are alt stil de viață, poate eu nu-l înțeleg. Poate mie mi se pare ciudat, iar pentru el este normal. (...) Acum sunt foarte bine, sunt logodită.”, a mai adăugat fosta concurentă a sezonului 3 Mireasa, vizibil fericită și împlinită.