Mireasa sezonul 3. Marian a prezentat-o pe noua lui iubită, după ce s-a despărțit de Andreea Grădinaru. Cum arată tânăra

Marian, însă, și-a refăcut viața acum, cu altcineva, o tânără cu care a și fost prezent la un eveniment important din viața lui. Fostul concurent s-a mândrit cu noua lui parteneră de viață, iar fanii acestuia au putut vedea cât de bine se potrivesc cei doi.

Marian Buda de la Mireasa sezonul 3, imagini cu noua lui iubită. Cum arată tânără cu care s-a mândrit pe internet

Cei doi au au fost nași, iar acest lucru confirmă faptul că relația lor este una destul de serioasă și cei doi au planuri mari de viitor împreună. „Astazi in calitate de nasi 😍 With my 🤍”, a scris Marian Buda în descrierea fotografiei.

Fanii și apropiații celor doi le-au scris mai multe mesaje prin care le-au transmis faptul că se potrivresc foarte mult și că îi iubesc. „Îmi place ce văd”, a fost unul dintre comentariile pe care fanii lui l-au scris în comentarii.

Aceștia au fost nașii unui cuplu la nuntă, prieteni apropiați lor, iar imaginile pe care cei doi le-au publicat și în secțiunea de „Povestea mea” de pe Instastory au vorbit de la sine.

Deși relația și căsnicia cu Andreea Grădinaru nu a funcționat, Marian pare că și-a găsit liniștea alături de Dana, noua lui parteneră de viață.

Povestea de dragoste dintre Andreea și Marian

Marian și Andreea au fost atrași unul de celălalt încă de la prima întâlnire a tinerei cu toți băieții. Se întâmpla la începutul concursului, când toate fetele au avut șansa să ia cina cu toți concurenții din casa băieților.

Chiar dacă majoritatea băieților au fost deranjați de atitudinea Andreei, Marian a rămas în living și a fost o gazdă bună. Cu toate că i-a criticat comportamentul de atunci, tachinările lor au continuat și curând s-au apropiat.

Pe data de 2 aprilie, prima noapte în care concurenții de la Mireasa sezon 3 au petrecut-o împreună a adus oficializarea legăturii lor. Atunci cei doi s-au sărutat și relația lor a început.

Spre deosebire de celelalte cupluri, Andreea și Marian au avut un parcurs marcat doar de puține neînțelegeri, lucru care a câștigat simpatia publicului Mireasa.

Nu a durat mult și băiatul și-a luat inima în dinți. I-a pregătit iubitei sale o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a luat-o prin surprindere pe Andreea.

Într-un cadru deosebit, fata a spus ”DA”. În Finala show-ului matrimonial ei au spus din nou ”DA”, doar că de data aceasta în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.

Totuși, ei au mers pe drumuri separate. Motivul nu a fost dezvăluit de către cei doi până acum.