Mireasa, sezonul 3. Marian Pavel, apariție de senzație alături de noua iubită. Cum s-au prezentat cei doi la un eveniment

Marian, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, a luat pe toată lumea prin surprindere când s-a afișat cu noua iubită. În casa show-ului matrimonial, tânărul a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea Gărdinaru.

După despărțirea de fosta parteneră, tânărul a stat o perioadă lungă singur. Astfel, vestea că și-a găsit sufletul pereche i-a uimit pe susținători. La începutul lunii mai, Marian a publicat prima imagine cu tânăra care l-a cucerit.

Deși activitatea sa din mediul online nu este atât de intensă, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa nu uită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui.

De curând, tânărul a distribuit o nouă poză cu iubita lui. Se pare că cei doi au fost prezenți la un eveniment și au atras toate privirile invitaților cu apariția lui impecabilă. Mai mult, din imagini se poate observa că fostul partener al Andreei Grădinaru este mai fericit ca niciodată în noua relație.

Cum s-a lăsat pozat Marian din sezonul 3 Mireasa alături de noua iubită

Marian din sezonul 3 Mireasa a încântat privirile susținătorilor cu o nouă fotografie în care apare alături de femeia ce i-a „furat” inima. Cu zâmbetul pe buze, fostul concurent al show-ului matrimonial s-a lăudat cu cea care îi este alături.

Cei doi au fost prezenți la un eveniment al unor persoane publice, motiv pentru care vestimentația lor a fost una pe măsura așteptărilor. Tânărul a îmbrăcat un sacou albastru pe care l-a asortat la o cămasă albă și blugi negri.

Iubita lui Marian a făcut furori cu frumusețea ei. Aceasta a apelat la o rochie neagră ce i-a lăsat la vedere atuurile fizice, în mod special talia de invidiat, picioarele subțiri și bustul generos.

Tânăra și-a asortat rochia provocatoare cu o pereche de sandale ce s-au potrivit de minune. Un lucru este cert, partenera fostului concurent de la Mireasa este de o frumusețe răpitoare.

Motivul pentru care Marian și Andreea din sezonul 3 Mireasa s-au despărțit

Andreea Grădinaru a vorbit în mediul online despre infidelitate și cum i-a afectat aceasta relație. Mesajul său a fost unul cu subînțeles, semn că acesta ar fi motivul pentru care ea și Marian s-au despărțit.

”Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții. Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a spus Andreea pe Tiktok.