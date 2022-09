Mireasa, sezonul 4. Ce meserie are Ion Șaulescu acum. Care este motivul pentru care nu a mai fost activ în mediul online

Ion și Raluca Șăulescu, foștii concurenți ai sezonului 4 Mireasa, și-au surprins prietenii din mediul online cu un live neașteptat. Cei doi s-au decis să mai dea de vorbă cu susținătorii lor, după ce au fost mai puțin activi pe rețelele sociale.

Tânărul și soția lui s-au filmat în timp ce stăteau în mașină și citeau mesajele primite din partea internauților. Mai mult decât atât, Ion Șăulescu a răspuns la toate curiozitățile pe care cei de pe live le aveau cu privire la relația pe care o are cu Raluca, dar și la cele mai importante evenimente din viața lor.

Cu ce se ocupă Ion Șăulescu de când nu mai apare pe micile ecrane ale telespectatorilor

Întrebat despre motivul pentru care nu mai face podcast-uri, fostul concurent al sezonului 4 Mireasa a dezvăluit, fără ezitare, că locul actual de muncă îi ocupă foarte mult timp, iar activitatea sa de pe Instagram a scăzut considerabil.

Ion Săulesc și-a anunțat susținătorii că îi este foarte dor să mai apară în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, însă acum are o altă meserie. Acesta a dezvăluit că este șofer livrator în București.

„Nu știu cum să vă zic, eu m-am angajat, muncesc destul de mult. (...) Eu sunt șofer livrator, distribui carne în București. M-am întâlnit zi de zi cu foarte mulți oameni care mă știau. În ultima perioadă, am muncit cam 9 - 10 ore pe zi și nu am prea îți mai arde să faci podcast. Nu o să mai fac podcast cu nimeni momentan deoarece m-am angajat și muncesc mereu. Ăsta este motivul pentru care nu am mai fost activ în mediul online”, a mărturisit tânărul.

Ion Șăulescu i-a transmis un mesaj uluitor Gabrielei Cristea prin intermediul live-ului de pe Instagram

Pe lângă discuțiile legate se job-ul său și relația cu Raluca, Ion Șăulescu a ținut neapărat să-i transmită un mesaj neașteptat Gabrielei Cristea. Acesta a avut numai cuvinte de laudă despre prezentatoarea TV.

„Vreau să îi spun că o iubesc mult de tot și o respect mult de tot. Pentru mine înseamnă mult de tot doamna Gabriela. Am înnebunit când am văzut comentariul pe care l-a lăsat doamna Gabriela la poza mea cu Raluca. Îi mulțumesc mult de tot, e cea mai tare din lume doamna Gabriela.”, a spus el cu zâmbetul pe buze.

De asemenea, Ion Șaulescu a spus că îl susține pe Valentin din noul sezon Mireasa deoarece este vecinul său și un băiat cu mult bun simț. De altfel, tânărul a evidențat faptul că nu va mai fi de partea lui Valentin dacă acesta își va schimba comportamentul drastic: „Dacă e băiat bun, îl susțin! Dacă o ia pe arătură, eu nu-l mai susțin”