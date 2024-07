Mireasa, sezonul 4. Cum arată verigheta purtată de Petrică după nunta cu Ela. Ce mesaj a transmis tânărul în online

Petrică, fostul concurent de la Mireasa sezonul 4, a făcut un videoclip pe contul de Instagram prin care le transmite un mesaj tuturor susținătorilor săi. De altfel, tânărul și-a arătat și verigheta pe care o poartă de când a făcut cununia religioasă cu Ela.

Petrică și Ela, câștigătorii Mireasa sezonul 4, au trăit clipe de neuitat joi, 4 iulie 2024. Tinerii au făcut un pas important în relația lor: cununia religioasă. De când au ieșit din casa show-ului matrimonial, aceștia și-au amânat nunta de mai multe ori.

Evenimentul a fost de-a dreptul senzațional. Ela și Petrică au respectat cu strictețe fiecare tradiție a zonei. Mirele nu a avut voie să vadă rochia de mireasă până în ziua nunții, motiv pentru care reacția lui a fost una de zile mari atunci când soția i-a apărut în față.

Cei doi s-au distrat de minune, având aproape cele mai importante persoane. Petrecerea de după cununia religioasă a avut loc într-un local cu aranjamente florale uimitoare. Invitații au rămas fascinați de frumusețea locului.

De asemenea, Ela a făcut furori cu rochia ei de mireasă. Tânăra a îmbrăcat o ținută stil prințesă cu dantelă care i-a scos în evidență cele mai frumoase părți ale corpului și superbele trăsături ale feței.

Cum arată verigheta pe care Petrică o poartă după căsătoria cu Ela. Ce mesaj a transmis fostul concurent de la Mireasa sezonul 4

Pentru că este destul de activ în mediul online, Petrică a ținut să le transmită un mesaj urmăritorilor săi de pe Instagram la scurt timp de la nunta cu Ela. Acesta a vrut să le mulțumească tuturor pentru urări.

De asemenea, fostul concurent de la Mireasa sezonul 4 și-a arătat și verigheta pe care o va purta tot restul vieții pe deget. Se pare că tânărul a ales o bijuterie care iese imediat în evidență.

„Doamne ajută! Ia uitați! Inelul, căsătorit, frumos. Nu am reușit să îmi revin complet după nuntă, sunt încă obosit. Tot pe drumuri, dar fac o filmare rapid așa din mers pentru că vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au urat ieri la mulți ani, tuturor celor care ne-au urat casă de piatră. Vreau să vă spun că vă mulțumim mult pentru urările voastre. Am primit sute, zeci și mii de mesaje, dar nu am putut să răspundem pentru că am fost foarte prinși. Și acum mai avem multe treburi de rezolvat. O să revenim zilele următoare cu mai multe detalii despre nunta noastră”, a spus Petrică de la Mireasa sezonul 4 prin intermediul unui InstaStory.

La ce intervenție estetică a apelat Ela de la Mireasa sezonul 4 înainte de nuntă

Înainte de nuntă, Ela de la Mireasa sezonul 4 a trecut pragul medicului estetician. Tânăra a apelat la ajutorul unui specialist pentru a-și pune acid hialuronic în buze. Se pare că fosta concurentă a show-ului matrimonial și-a dorit buze cu volum în ziua cea mare.

După intervenția estetică, aceasta a publicat o imagine cu rezultatul în mediul online. Un lucru este cert, noua schimbare o prinde foarte bine pe soția lui Petrică.

