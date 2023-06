Mireasa, sezonul 5. Giovana și Sese, prima apariție televizată după ce au devenit părinți. Cât s-a îngrășat tânăra în sarcină

Giovana și Sese trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. La mai bine de un an de când s-au căsătorit în Marea Finală a show-ului matrimonial, aceștia au devenit pentru prima dată părinți la finalul lunii mai 2023.

Povestea lor de dragoste a început în casa sezonului 5 Mireasa. Cei doi s-au îndrăgostit încă din prima clipă. Deși au mai existat certuri și neînțelegeri, Giovana și Sese au demonstrat tuturor că iubirea lor este mai puternică ca niciodată.

La scurt timp de la ieșirea din competiție, foștii concurenți ai reality show-ului și-au anunțat susținătorii că vor avea un copil. Aceștia și-au dorit să țină sarcina ascunsă de ochii curioșilor câteva luni.

Giovana și Sese radiază de fericire de când a venit pe lume fiica lor, iar drept dovadă sta chiar prima lor apariție televizată. De curând, cei doi au discutat într-un interviu telefonic despre cel mai special moment de până acum: nașterea fetiței lor.

Ce au povestit Sese și Giovana din sezonul 5 Mireasa despre micuța lor în prima apariție televizată

În urmă cu puțin timp, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa au vorbit în emisiunea lui Dan Capatos despre micuța lor. Cu zâmbetul pe buze, Sese și Giovana au povestit despre minunea vieții lor.

De asemenea, apariția lor televizată a înduioșat inimile telespectatorilor. Întrebați despre nașterea fiicei lor, cei doi nu au ezitat să ofere informații.

Tânăra a mărturisit faptul că fetița ei a obținut nota 9 din partea medicilor deoarece nu a făcut prea multă gălăgie la naștere.

„Am trecut printr-un amalgam de emoții, am avut tot felul de momente. Am născut natural, bebelușul a avut 3 kilogram, a luat nota 9. Nu a plâns. Nu e plângăcioasă, nu prea plânge. E foarte cuminte. Sese mă ajută, e mereu lângă mine și o să fie în continuare.”, a mărturisit Giovana la Antena Stars.

În plus, Sese a scos la iveală motivul pentru care nu a asistat la marele moment: „Nu am putut să asist la naștere, doar la privat se poate face asta. Eu am stat acasă și am pregătit casa pentru ele, tot. Am avut noroc că am putut să o văd după ce a născut. Vă dați seama că m-am dus fuga, așteptam telefonul ăla.”

Giovana mai susținut faptul că fetița lor seamănă foarte mult cu tatăl, moștenind o mare parte a trăsăturilor de la el.

„Fetița seamănă cu Sese, cu tata. E fata lui tata. Eu sper că o să ia și ceva de la mine. (...) Mănâncă din 3 în 3 ore, dacă ea nu se trezește eu nu o trezesc. E zodia Gemeni.”, a mai zis Giovana vizibil fericită.

„E răsfățata lui tata și a lui mama!”, a completat-o Sese.

Tot în cadrul interviului pentru Dan Capatos, Giovana a dezvăluit câte kilograme a acumulat de-a lungul sarcinii: „M-am îngrășat cam 20 de kilograme”.