Mireasa, sezonul 5. Nora Balasz a publicat un filmuleț emoționant cu mama ei pe rețelele sociale. Cât de bine seamănă cele două

Nora are o relație foarte puternică cu familia ei și chiar și în timpul emisiunii ea a fost vocală cu privire la acest aspect. Fosta concurentă a emisiunii Mireasa a publicat un videoclip în care apare mama ei, dar și alți membri ai familiei, iar mesajul este unul cât se poate de emoționant.

Nora Balasz, imagini alături de mama ei. Cât de bine seamănă aceasta cu femeia care i-a dat viață

Nora de la Mireasa și-a surprins fanii cu o postare pe rețelele sociale, în care a apărut alături de mama ei, dar și de tatăl ei. Urmăritorii acesteia au putut să vadă cât de mare este asemănarea între ea și femeia ce i-a dat viață.

Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 5, a ținut să-i facă și un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. A ținut să o celebreze în cel mai frumos mod posibil.

„La mulți ani iubita noastră mămișor! Să ne trăiești 1000 de ani, te iubim enorm♥️”, a scris Nora pe rețelele de socializare, în dreptul clipului publicat de ea pe Instagram.

Nora și-a schimbat viața după competiția Mireasa

Nora a fost invitată la Mireasa - Capriciile Iubirii și a vorbit despre planurile sale de viitor, despre locul unde stă și ce s-a mai întâmplat în viața sa privată. Fosta concurentă a lămurit, de asemena, care este relația dintre ea și Liviu, fostul concurent.

Nora, fostă concurentă la Mireasa, vorbește despre viața ei după competiția Mireasa și este deschisă să abordeze toate subiectele despre care este întrebată. Gabriela Cristea nu a ezitat să o întrebe direct despre natura relației dintre ea și Liviu, cei doi apărând la un moment dat de mână, ca doi îndrăgostiți.

"Sunt bine! Îmi trăiesc viața la maxim în momentul ăsta. Am stat în București de o lună de zile pentru că am avut proiecte de rezolvat pe care pot să le vadă susținătorii mei pe parcurs. Sunt niște chestii pe care trebuie să le rezolv și nu pot încă să zic anumite lucruri, să divulg despre proiectul. Există posibilitatea în ianuarie să mă mut în București", spune Nora, la Mireasa - Capriciile Iubirii, emisiunea de la Antena Stars.

“Doamne ajută, te așteptăm! Nu e niciun fel de problemă, suntem și vom fi alături de tine”, spune Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a întrebat-o direct pe Nora cum stă cu dragostea, moment în care foștii concurenți aflați pe canapea au început să râdă pe sub mustăți, iar ea spus că nu are acum timp de dragoste.

"Sinceră să fiu nu am timp de dragoste. În ultima perioadă am avut foarte multe chestii de făcut și efectiv nu puteam dacă aș fi avut. Și, atunci, mai bine am preferat să las deoparte, un pic, proiectul ăsta, gen, dragoste și să mă axez pe mine, pe cariera mea, să ajung unde chiar îmi doresc", spune Nora.

"Auzi, dar am văzut în social media o poză de-a lui Liviu în care ținea de mână o femeie și toată lumea a speculat că ești tu", spune prezentatoarea TV.

"Da, era mâna mea. Ne-am întâlnit pentru că noi am pierdut un pariu pe TikTok, am pierdut cu Ion un pariu și trebuia să-l sun să-i zic că neapărat îmi doresc să ne întâlnim. Bun și din gluma acesta ne-am întâlnit pentru că am discutat o colaborare", a explicat Nora.