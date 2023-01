Mireasa, sezonul 5. Sese și Giovana au împlinit 11 luni de relație. Ce i-a transmis tânărul soției însărcinate

De când Giovana este însărcinată, ea și Sese postează rar fotografii pe rețelele sociale. Totuși, de ziua lor de cuplu, tânărul nu a ratat ocazia de a publica o fotografie cu soția însărcinată, alături de o declarație de dragoste. Sese și Giovna au ieșit în oraș, cu ocazia împlinirii a 11 luni de când formează un cuplu.

Sese și Giovana au împlinit 11 luni de relație. Ce i-a transmis tânărul soției însărcinate și cum s-au fotografiat cei doi

„11 luni alături de tine, soția mea. Te iubesc mult”, a scris Sese în dreptul fotografiei în care apare alături de Giovana.

Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodată de când au aflat că urmează să devină părinți. La doar câteva luni de la Marea Finală a show-ului matrimonial, cei doi și-au anunțat susținătorii că vor avea o fetiță.

De-a lungul competiției, concurenții au cucerit telespectatorii cu frumoasa lor poveste de dragoste care a început în casa Mireasa. Aceștia au întâmpinat situații dificile în emisiune, însă au trecut peste ele și au ajuns să se se căsătorească în Finala sezonulii 5 Mireasa și chiar să câștige marele premiu de 40.000 de euro.

Anunțul că Giovana este însărcinată a uimit pe toată lumea! Sese a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu au făcut publică vestea sarcinii imediat ce au aflat.

„Suntem foarte bine, noi am ales să dăm vestea asta mai târziu pentru ca am zis ca primele 3 luni să ținem pentru noi, am vrut să fim siguri că totul este bine. Am făcut anunțul acum cu ocazia a 7 luni de la cererea în căsătorie și am zis că e un moment prielnic să postăm”, a mărturisit fostul concurent al sezonului 5 Mireasa, potrivit spynew.ro.

De asemenea, tânărul a dezvăluit că își doreau foarte mult un copil, lucru care s-a întâmplat în cele din urmă: ”Noi ne doream foarte mult să devenim părinți, din casa Mireasa ne doream, dar nu am zis imediat ce am ieșit din casa Mireasa că hai să lucrăm pentru un bebe. Am zis că atunci când va vrea Bunul Dumnezeu să ne dea, atunci e bine venit pentru noi. Ne-am bucurat foarte tare”

Cum au reacționat Sese și Giovana din sezonul 5 Mireasa când au aflat că vor avea un copil

Sese a povestit, de asemenea, cum a fost începutul sarcinii pentru Giovana.

„Vom avea o fetiță. Giovana e foarte bine, pe parcursul sarcinii până acum nu a avut grețuri, se aștepta să aibă băiețel în prima fază că se spune că dacă nu ai grețuri sau stări de rău e băiețel. Pofte are mai mult de dulce, dar altceva nu.

Încă nu știm numele, numele pe care l-am pronunțat în emisiune va rămâne. Noi atunci am zis Selina. Avem emoții constructive, nu avem nicio teamă. Totul va fi ca la carte. Îți dai seama că la primul copil nu știi de la ce plânge, dar o să ne dăm seama, la al doilea o să fim pregătiți și mai bine”, a mai povestit Sese, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, concurentul sezonului 5 Mireasa a dezvăluit modul în care au aflat că o să devină părinți pentru prima oară: „Ea zicea că parcă a mai pus pe ea, dar niciodată nu s-a îngrășat, și a zis că hai să luăm un test de sarcină. Prima oară a apărut o liniuță și am zis că uite nu, iar imediat a apărut și a doua, m-am bucurat, am început să cânt prin casă. Eram foarte fericiți”, a povestit Sese.